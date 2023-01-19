曾比特領P1X3L拜早年　陳葦璇Kerryta大玩賀年遊戲

兔年將至，環球歌手Mike（曾比特）、組合P1X3L、陳葦璇（Kira）、Kerryta（周子涵）和DEZ（余宗遙）跟大家提早拜年，Mike夥拍Kira和DEZ，挑戰四字新年賀語接龍，考考他們的口才，三人比拼不相伯仲，接二連三講出多個新年賀語，兩位充滿風度的男生讓賽，最後勝出者是Kira。上年仍然是新人身份的DEZ，搞笑談及今年可以再做新人，因為他準備改名，他笑說：「如果每年都改一次名，就可以享受每年都做新人，（幾時再推出新歌？）依家籌備緊，出歌日期就聽天由命。」

Kira將會在三月份推出拿手的唱跳歌曲，她邀請Mike和DEZ屆時參與她的Dance challenge，至於Mike，希望今年可以努力經營自己的社交平台，拍片內容有寫歌、翻唱歌曲，還有「湊仔」特輯，他說：「因為家姐帶咗小朋友返港放假，所以我會充當導遊帶小朋友遊覽香港特色地方，順度拍攝一條單獨湊仔嘅影片。」

而P1X3L和Kerryta有另外一個任務，就是鬥快夾瓜子，一開始Phoebus已經腳痹抽筋所以落後，被George笑說他讓賽，考驗各人的筷子功力，最後Marco大比數拋離贏了。

Kerryta剛推出新歌《下個取替我》，她指過年期間大家都可以慢慢聽。George表示來年動向希望可以快些推出單人歌曲，當然不少得P1X3L團歌。Marco就希望大家順順利利：「最緊要開心，好似我咁樣正能量。」