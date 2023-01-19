張敬軒魏浚笙為藝術犧牲　稻田露點裸跑照曝光

藝人張敬軒(軒仔)、王菀之（Ivana）、魏浚笙（Jeffrey）、白只等演出的英皇賀歲片《超神經械劫案下》，男子組的一場稻田裏忘情裸跑戲，成為首映禮及優先場觀眾反應最熱烈的一幕，觀眾紛紛指他們齊為藝術犧牲：「睇到三個人一齊裸跑，場面太震撼啦！」、「呢幕真係笑得最開心！」、「三位身材完全不一樣，尺碼齊備、任君選擇！」

首度擔正賀歲片兼賣大包的軒仔，特別於今日（年廿八）於社交網派福利，上載與Jeffrey的私藏幕後花絮相，軒仔貫徹其幽默作風：「今日年廿八，搵到張貼題嘅相Po下！我諗我算係有自信，竟然夠膽喺喱條『木契』（Jeffrey）隔離除衫！」並留下搞笑hashtag：「我影響市容我對唔住！」

一向惜肉如金的軒仔，對於今次於電影豁出去，他坦言：「從來未試過在鏡頭面前演出，這樣的無遮無掩，難免有點尷尬與不自然，但始終男生從小到大都會習慣赤膊，而且即場看拍攝出來的效果，大家又覺得幾好笑，所以我覺得這場戲不錯，極富生物科、人體科學等教育意義，可以看到人體正常發育的三個階段！」軒仔更不忘自爆：「這場戲拍攝之前，我們有討論過，要不要自己出錢做CG（修飾身材）？後來都是肉赤，沒叫電影公司做CG，如今看來，我極度懷疑魏浚笙自掏腰包，用CG弄肌肉出來，在此歡迎各位觀眾，在電影票房理想時，齊齊來驗明正身！」

而露6口舊腹肌的Jeffrey，可謂令粉絲睇到流口水，他直言拍攝時很緊張:「因為第一次在大銀幕脫衣服，比較大壓力，害怕自己狀態不夠好，所以想盡全力做好這件事！」收到劇本後，Jeffrey已加緊操肌，務求以最佳狀態上陣：「得悉要拍這場戲之前，未入戲組已經加強運動訓練，希望將最好的戲劇效果帶給觀眾，我想，這部電影的這一個片段，將會是我人生最大尺度的演出！」至於身形較豐滿的白只，就笑言演出時零尷尬：「畢竟我是個演員，這一刻正在角色之內，加上劇情合乎邏輯，又有軒公與Jeffrey伴著我，而且嚴格來說我並不是全裸，如果大家有留意畫面，我兩肩還有條皮草毛毛披在身上，總算有些安全感！奔跑時沒有辦法，我的脂肪『done吓done吓』，難免有點破壞美感！」