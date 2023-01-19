黃建東新一年想當唱作人　望陳奕迅聽到自創新歌

回顧2022年藝人黃建東有三套劇出街，分別是《金宵大廈2》的「茂利安」、《𤶂子殿下》的「真假國師」和《下流上車族》的「保安陳」，三個截然不同的角色，令人印象深刻，去年他又參加綜藝節目《全城一叮》和《全能司儀選拔大賽2022》。

入行11年，今年他首度入圍《萬千星輝頒獎禮》的「飛躍進步男藝員」10強，過去一年是黃建東最有觀眾緣的一年，他說覺得自己做得最啱就係參加《全能司儀選拔大賽2022》，係演藝上一個小小嘅轉捩點，因為贏咗比賽我有得做台慶司儀，之後仲入圍《飛躍進步男藝員》5強。」從來未出席過頒獎禮，多年來都是在屋企瞓在地下食薯片睇電視直播，他說有年媽咪也忍不住問：「點解人人都去，你就瞓喺屋企？有冇檢討自己?」東東直言自己真的好想有一次，讓媽咪看到自己在台上領獎，他說：「佢知道我入圍，已經開心到話會提早返屋企睇我，雖然無獎我都一樣好開心，覺得係新開始，第一次提名、第一次參與，入到5強已經好難得。」

2022年他有三個受寵若驚，他在《金宵大廈2》慶功時，編審才告知他「茂利安」一角是為他度身訂造，他表示：「我係受寵若驚，出來效果好神奇，角色係幾啱我做，可能我讀戲劇出身，有舞台劇底子，癲角色幾啱我。」第二個受寵若驚是他獲得全能司儀選拔大賽冠軍，當晚他開Live，本來想同網民分享喜悅，估不到在鏡頭前爆喊，因為看到媽咪眼紅紅，突然感觸落淚，終於明白攞獎是會令人喊。而第三個受寵若驚就是獲得汪明荃點名讚，讚他做司儀有個人風格。他直言：「好開心，阿姐唔易讚人，之前同阿姐合作過《星光熠熠耀保良2020》，呢幾年年初一都去阿姐屋企拜年，最幸福係同阿姐做到朋友，阿姐讚係超越所有獎項。」東東入行多年都全心全意，試過推掉與演藝無關的兼職，失掉六位數字，他表示：「好多人話我呢條路唔易，點解仲留低，我係好鍾意表演，好瞓身演藝，我條路行得慢啲，但好踏實。」

新年大計他希望作多方面嘗試，自爆一直有作曲，有機會都想向唱作人方向發展，他首支作品《平安郁》非常洗腦，近日他以當年在美國留學時的掙扎感受，作了一首新歌，並請人填詞，新歌尚未有名，只讓媽咪聽過，問他最想由誰唱出，他半開玩笑說：「知Eason喺英國讀書，希望有生之年，畀佢聽吓呢隻歌。」或考慮由自己唱。提到早前自試無工作要R撈，他笑言沒有R撈幾個月，待過年後可能要復出。他說：「「2022年上半年好靜，靜到有少少擔憂，日日喺屋企坐，第一次有危機感，係咪要搵兼職做？」他試過睇流年，相士都批他行晚年運，無少年運，不過他相信性格決定命運，相信靠自己最實際。問到現時有沒有拍拖？東東自言已3、4年無拍拖，現在會聽媽咪話努力賺錢，做好工作先。

髮型:Jack Hung @ The Salon

場地:竣誠鮮花國際、七喜花店