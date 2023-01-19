江嘉敏麥美恩助夫奪寶　開火迎春

藝人薛家燕相隔多年再拍賀歲劇，奶奶氣場降服3個新抱，鬧出無數笑話。由麥美恩、朱智賢及江嘉敏結成的「新抱組」，一言不合即大打出手，令同場工作人員慨嘆要「小心女人」。

由薛家燕、麥美恩、朱智賢及江嘉敏等主演的無綫兔年賀歲劇《黃金萬両》，鐵定於後晚（21日）8時30分在翡翠台推出。一連八集的故事透過講述兄弟間為了爭奪家傳之寶，時而吵鬧時而和好，帶出一家融洽、其利斷金的傳統精神，同時又將過年習俗融入每集當中，例如三十晚團年飯、初三赤口、初四迎財神及初五送窮日等等，讓觀眾透過煲劇同步過節。

當眾寬衣防中暑

身為全劇靈魂人物的薛家燕一向被視作「幸運女神」，過年總希望見到她影蹤當作攞個意頭，不過自2015年拍竣同是賀歲劇的《倩女喜相逢》後，她便絕迹同類劇。今次「捲土重來」即偕同3位靚靚新抱，包括麥美恩、朱智賢及江嘉敏齊齊「報喜拜年」，而監製吳冠宇亦形容角色非她莫屬：「劇本需要一個有喜感同開心嘅演員做當家一角，我就去搵家燕姐，好彩佢答允參演。」

麥美恩對「奶奶」讚不絕口：「我同家燕姐首次合作拍劇咋，佢真係冇得頂，精靈得很，如果我哋做得唔好嘅地方，佢唔會出聲，等你自己醒覺。最記得有場戲對白好長，幾乎有一半係佢嘅獨腳戲，家燕姐竟然可以一口氣講晒，對我哋作出訓導。」劇集開拍時正值炎夏，雖然監製已下令盡量將戲服做得薄些，不過麥美恩仍然難忘「着火」的感覺：「嗰幾個星期好難捱，搞到鏡頭後我哋冇晒儀態，成日當眾『寬衣』，又飲『正氣水』以防中暑。」

鹹魚白菜亂咁掟

談到與朱智賢及江嘉敏鬥戲兼鬥氣，她透露其中一場「打鬥戲」，令大家忍俊不禁：「有次喺廚房一言不合打起上嚟，攞起菜同鹹魚亂掟，事後大家都話唔好同女人嘈交，哈哈！（覺得兩位拍檔點？）朱智賢傻更更，江嘉敏反應快，大家節奏好唔同，不過好有火花。」

曹永廉爭金飯碗 落嘴頭氹「娘親」

曹永廉、黃子恆及馬貫東於劇內飾演薛家燕的乖仔，大哥「萬帥」阿廉、二佬「萬年」黃子恆及孻仔「萬世」馬貫東為爭奪金飯碗，過程笑中有淚。3人相識多年卻屬首次合作，阿廉說：「子恆好多創意，有時諗到啲新嘢就同我哋商量囉，而我同貫東就比較易配合，3兄弟合作完全冇問題。」

談到「娘親」薛家燕，阿廉即賣口乖：「佢好多優點，好識帶動氣氛，經常諗啲開心嘢畀大家笑吓，係名副其實嘅開心果，又成日萬歲請大家食嘢。」原來「夏天拍古裝」已是他的宿命，今次更遇上「大暑」﹕「上年拍攝時陽光特別毒，我哋曬完仲要趕廠景，好彩上下一心，大家好有鬥志，拍攝尚算順利，希望觀眾鍾意啦！」

徐榮林漪娸 再續前緣

吳冠宇今次專程找來年前處境劇《愛．回家》第二輯的代表人物徐榮及林漪娸再次合體，不過卻由恩愛夫妻變成鬥氣冤家，後來才化敵為友。據悉，扮演薛家燕「陪嫁妹仔」的漪娸，因擔心孤獨終老經常「打斧頭」，其中一集交代她的惡行遭揭穿，才道出難言之隱，笑中有淚。徐榮則扮演萬家護院，等同現代的保鏢，對萬家忠心耿耿，到最後大局已定，他突然變身「瀟灑哥」，浪迹天涯。