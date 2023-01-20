【是日通勝】

農曆十二月廿九

壬寅年 癸丑月 戊寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨3時至5時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：訂婚、安床、移徙

忌：祭祀、出行、置產

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：6、8、18

幸運顏色：紅、橙

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：愛情運稍遜，懂得珍惜你的人，才值得去愛。

金牛座：健康一般，宜抽空做體檢，可防患於未然。

雙子座：有心儀對象者勿錯過表白良機，易獲好消息。

巨蟹座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

獅子座：珍惜眼前一切，保持心境開朗，運氣不會差。

處女座：快把負面想法拋諸腦後，生活才不會變糟。

天秤座：各方面運勢都不錯，沒有甚麼事情要操心。

天蠍座：得到幸運之神眷顧，可望迎來愉快的一天。

人馬座：求財忌不擇手段，勿讓自己變得財迷心竅。

山羊座：迎來倒霉一天，只要沒做虧心事就不用怕。

水瓶座：財運差，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

雙魚座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）馬 事業旺

（跌）猴 人緣差

鼠：抗壓力強，面對大小難題都能保持鎮定。

牛：投入工作是好，但也不能忽略伴侶感受。

虎：財運佳，投資易有斬獲，但要見好就收。

兔：幹勁十足，處變不驚，工作表現受認可。

龍：行事衝動，面對意見分歧時要沉住氣。

蛇：金錢運極差，須小心理財，控制購物欲。

馬：好運降臨，事業上不乏機會一展才華。

羊：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機啊！

猴：是日沖煞，人緣欠佳，身邊出現麻煩友。

雞：社交運不錯，易結識志同道合的新朋友。

狗：有幸認識職場上的成功人士，獲益不淺。

豬：多接觸不同的人和事，有望收到好消息。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

兔年初一與立春之奇門遁甲開運法

按中國傳統，農曆新年是一年的開始，立春也是一年的新開始，這兩天的巳午時，是陽氣最盛之時。現在向大家推薦奇門遁甲的簡單開運法。

奇門遁甲兩大吉門，生門與開門。生門有利財運、健康，開門則有利名氣、權力、事業，視乎讀者於兔年希望得到甚麼，再選擇哪種吉門之增運法。

若選擇在大年初一陽氣最盛的巳午時開運，請注意：早上9時到11時為巳時，生門在東南方，開門在東北方；早上11時到下午1時為午時，生門在北方，開門為空亡，不宜選擇，所以午時只能在北方生門增運。至於立春之日的巳時，生門在東南，開門為空亡；同日午時，生門為空亡，開門是正西。

如何開運？讀者可選擇在屋外的吉門方向做。例如初一巳時，生門在東南，可選擇到屋企東南方的公園，或一條向東南方向的行人路，於巳時先站立15分鐘左右，面向東南方一路行約15分鐘，心念吉利之說話，慢慢呼吸，不要看手機。如在公園沒有這麼長的地方行，可以做些運動代替。重點是面向吉方加上身體在行健之動，就能吸收此時的生門吉氣。祝讀者們開運成功。