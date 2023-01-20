大宇宙︱黎諾懿憶入行扮死屍受盡屈辱　承諾畀太太幸福

藝人陶大宇早前為《繽FUN星網》主持節目《大宇宙》深受歡迎，徇眾要求添食，繼首集邀得視帝譚俊彥打響頭炮，今集就由染指幕後的黎諾懿任嘉賓，與大宇細說浸淫娛樂圈多年的苦與樂。

入行21年的黎諾懿兼任幕後，面對資深前輩陶大宇可謂惺惺相惜，多年來未曾合作過，近年透過朋友飯局認識，自此一見如故，不時聯誼。於大宇心目中，諾懿除了是一位公認的好爸爸，職場上則是節目監製及飲食集團顧問，百足咁多爪！不過能夠迎來事業的春天，諾懿也是咬緊牙關一步步走過來，透露當年報讀無綫第18期訓練班，經過半年訓練後便投入拍攝，惟開頭日子大多被安排演死屍，還要忍受被人踐踏的痛楚，加上夏天拍攝周身汗臭，真的令他演到懷疑人生。

正所謂花無百日紅，雖然期後有幸於劇集演過男主角，但未幾工作又突然歸零，為縮減開支惟有選擇住劏房：「真係冇咩嘢做到一個點，咁不如喺個屋租度慳番少少，不過我就算去到幾辛苦都好，都係冇爭過人哋一蚊錢，亦冇問過人借錢。」為了脫貧，諾懿把心一橫返內地參與節目《舞動奇蹟》，期間經歷斷骨、裂骨等意外，最終由零跳舞經驗換來比賽冠軍，可算是他當時事業上最大成就。

家庭方面，諾懿與前港姐李潔瑩結婚9年，先後誕下兩子，雖然外間經常把他與太太富裕家景作比較，但諾懿對此未有介懷，他說：「我解釋都冇意思，太太係陪我行到最尾嘅人，佢知道我做乜嘢已經夠，我亦都唔需要同任何人解釋，我盡我嘅能力去畀幸福佢，但係我從來唔會追趕佢啲身家。」