溫碧霞抱兔仔迎新年　呼籲千萬別棄養小動物

兔年將至，女星溫碧霞（Irene）專誠到大埔蝶豆花園有機農莊睇兔仔，她細心地聽從工作人員教她點樣抱兔仔，本身有養狗的她一教即曉，兔仔伏在她懷內好乖巧，她邊撫摸邊溫柔說：「兔仔軟淋淋，好舒服，好可愛呀！」

好鍾意小動物的她小時候養過兔仔，她說：「兔仔好難養，好快就走，所以唔會考慮再養。」她依家有隻養一隻被遺棄的狗仔，她說：「其實我同朋友一齊收養，因為我成日返內地做嘢，所以寄養喺朋友嗰度，佢好鍾意狗仔，又有時間照顧佢。」她寄語大家養小動物前要考慮清楚，不要貪一時開心就養，她說：「要養就要養到底，唔好棄養佢哋，每次見到啲貓狗被遺棄喺街度，就覺得好可憐。」

今個新年她會留港與家人度歲，之後先與老公飛去日本過二人世界，她說：「會去東京、富士山浸溫泉，囝囝去咗美國讀書，唔會去，但佢暑假會返嚟。」談到工作大計，今年7、8月她會開拍電影，與彭浩翔監製合作的一部關於美人魚的電影，她說：「鍾意個劇本，個角色有少少黑色幽默，加上有親情同愛情，有好多感動位，係令人會心微笑嗰種。」但對手是誰，劇情等方面，她直言要保持神秘感，但屆時或會到台灣進行拍攝。