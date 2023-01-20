片場開槍殺死攝影指導　艾力寶雲被控過失殺人罪　面臨18個月監禁

美國男星艾力寶雲（Alec Baldwin）2021年10月於新墨西哥為其主演與監製的西部片《Rust》綵排使用道具槍擊斃女攝影師Halyna Hutchins。雖然艾力去年宣布與死者家屬達成和解協議，影片將於今個月復工，但美國新墨西哥州檢察官昨日（19日）表示將就案件控告艾力寶雲過失殺人罪。

新墨西哥州檢察第一司法地區檢察官表示，艾力與負責監督片場武器道具的女槍械管理人Hannah Gutierrez-Reed各被控兩項過失殺人罪。檢察官在聲明中表示，由於案件證據充足故提出檢控，並強調沒有人可以凌駕法律，任何人都應獲得公義。根據新墨西哥州法律，過失殺人罪最高可判處18個月監禁和5,000美元（約4萬港元）罰款。至於影片的副導演David Halls去年已承認疏忽使用致命武器的罪名，並接受六個月的緩刑。

死者Halyna Hutchins的老公Matthew Hutchins透過律師發聲明感謝檢察官的決定，希望司法制度可以保障公眾以及向違法人士問責。而艾力寶雲的律師則表明會在法院抗爭到底。