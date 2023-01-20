超卓汽車頒獎巡禮：新世代電動車充電服務大獎—evMega

舒麥加科技有限公司（evMega）十分認同政府將香港轉變為智慧城市的願景，致力於為發展可管理、可操作和可持續的智能充電基礎設施做出最大貢獻。

充電設施 一站管理

電動車日益普及，對快捷的充電服務有着極高需求，成立於2017年的舒麥加科技有限公司（evMega）專注於電動車（EV）充電器和EV充電基礎設施系統解決方案，從母集團 （NLSE）中吸取多年的機電基礎設施項目經驗，結合對電力、電子工程、訊息技術和專業電動車產品等不同領域的寶貴專業知識，重塑電動車充電器市場。

自設團隊 度身訂造

evMega擁有自家研發團隊，生產基地設於廣東省江門市。經驗豐富的顧問會傾聽並了解每個客戶的需求，當設計獲批核後，他們會安排專門的項目經理和工程師團隊上門安裝充電器；而所有充電器的維修皆由專業的技術服務團隊處理，服務範圍包括年度安全現場服務檢查、遠程診斷和維修、非辦公時段的現場支援等，為客戶提供一條龍服務。合作客戶不但涵蓋私人屋苑，還與多個商場及公司合作，並於香港國際機場一號客運大樓、四號停車場及辦公大樓等設有充電設施。evMega產品均通過IEC 61851和IEC 62196的測試要求，符合法定要求。產品包括不同類型的AC/DC充電器、EV充電器管理和控制系統、動態負載管理系統等；更與時並進開發出電動車充電器手機應用程式，助用戶尋找充電站、查看充電站目前狀況、付款甚至報告連接時間和充電狀態，大幅簡化充電步驟。

想知道《超卓汽車大獎 2022》花落誰家？