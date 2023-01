藝人車婉婉去年底舉家飛澳洲探親,一起度過聖誕、生日及迎接2023年,不過玩足半個月,準備打道回府之際,卻發生一段小插曲,話說婉婉於回港當日早上,嚇然發現護照不翼而飛,頓時令她陣腳大亂,雖然期間不斷致電航空公司、領事館等部門,惟一直聯絡不上,心裡愈想冷靜便愈焦急,腦海中除不斷重復當日事發經過,婉婉更誇張得走去睇CCTV片段,望從中找到護照有機會遺留的地方。

當晚婉婉輾轉反側也未能入睡,心裡更有種強烈感覺,其護照很大機會在機場,故翌日一大清早便致電機場的失物認領處,婉婉向職員講述事件來龍去脈,沒料對方傳來喜訊:「We have it! You are so lucky!」婉婉笑指當刻也不敢相信自己的耳朵,但也於社交網公開感謝這位「天使」,並大呼自己超好彩!而因遺失護照令婉婉與家人有兩日額外假期,即使回程時又遇上航理延後,但對於婉婉來說,能夠安全上機返香港已非常感恩!