Kylie C.廣告獻第一次　拍到崩潰

【特約報道】有「學霸甜心」之稱的新一代性感女神Kylie C.（鄭杞瑤），早前夥拍同門師弟BrianBond（林灝邦）拍Credit KO社交平台廣告，化身女特工潛入寫字樓，她一身貼身黑色短Tee熱褲造型，盡顯36E豐滿上圍及蜜大腿。Kylie C.拍過多個廣告，不過都是第一次有動作場面，令Kylie C.覺得十分新奇，但坦言用爬山繩垂降同時擺甫士有些難度，期間更出現小意外。

Kylie C.笑說：「喺拍攝期間我要用爬山繩垂降，表現出俐落感覺，但自己『論盡』，笨手笨腳，雙腳唔掂地就騰晒雞，顧得動作又顧唔到表情，好在導演悉心指導我先做到！」對於第一次接觸動作廣告拍攝，Kylie C.需要些時間才能進入狀態，雖然過程遇到少許意外，但她坦言是一個很好的經歷，多作不同嘗試，更能擴闊自己的視野。今次Kylie C.更發現自己一直講廣東話有懶音，幾乎每個字都要調整咬字方法，花了些時間去演繹，但很開心最後導演收貨。

BrianBond雖然不是第一次拍廣告，但今次角色勁「爆」，廣告內以白恤衫配鮮黃色孖煙囱造型出場！跟BrianBond平日冷酷型男形象大相逕庭。「第一次飾演呢類角色，好好玩好過癮！平時拍硬照廣告都係Chok樣，做呢類角色就可嘗試好多細微表情。起初擔心造型騎呢，觀眾會唔鍾意，但諗深一層，咁樣先至印象深刻，亦代表我成功吧！」

2021年參加Ace Talent大賽後加入「美容教主」唐安麒旗下的ACE娛樂的Kylie C.，英國讀大學時修讀犯罪學，畢業後任職行為治療師幫助小朋友，除中、英文外，更精通西班牙文，亦略懂韓文、日文及德文，非常好學，絕對不是得個樣！而她入行的終極目標是，希望有一日能夠拍電影，成為一名演員。BrianBond同樣加入ACE娛樂旗下並發展模界事業，上年代表香港到韓國出戰國際模界年度盛事《Face Of Asia》，獲得韓國首席時裝設計師李尚峰賞識。