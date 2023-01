英國奧斯卡提名公布　楊紫瓊同姬蒂班查再爭影后

繼《金球獎》之後,有「英國奧斯卡」之稱的年度《英國影視藝術文化學院頒獎禮》(BAFTA)提名名單昨晚公布,結果Netflix德國戰爭片《西線無戰事》(All Quiet On The Western Front)橫掃14項最多提名領先,平了2001年李安華語武俠片《臥虎藏龍》於BAFTA史上最多提名紀錄。而《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)以及《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)各獲10項提名緊隨其後。其中楊紫瓊再度憑《奇》與《TÁR》的姬蒂班查(Cate Blanchett)爭奪最佳女主角。今次是楊繼《臥》之後事隔22年後再在BAFTA爭影后!

《奇》除了獲最佳女主角提名之外,亦獲最佳電影和導演等獎項提名,其中華裔男星關繼威再獲最佳男配角提名。至於影帝方面,兩大金球影帝-《伊》的哥連法奴(Colin Farrell)和《貓王》(Elvis)的Austin Butler同獲BAFTA最佳男主角提名爭獎。Austin表示好慶幸自己以及電影可以獲BAFTA提名,能夠飾演獨一無異的貓王作為演員絕對是人生難得的機會。

至於其他獎項方面,湯唯主演的韓國電影《分手的決心》獲BAFTA最佳非英語電影提名,而導演朴贊郁亦獲最佳導演提名。