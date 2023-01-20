兔年開運必穿　迷人紅金內衣

女士們準備好送舊迎新過兔年未？買完新衫新鞋之後，別忘記最貼身的內衣都要換一套新的，才能攞個好意頭，旺住過新年。慶幸今年推出的女士內衣選擇甚多，除了大熱喱士內衣外，也有專為兔年而設的可愛兔仔圖案設計，完全迎合成熟女士及青春少女的需求。顏色方面，雖繼續以喜慶紅色為主，但增多了不同深淺層次的紅調款式，令到絲打們有更多選擇，紅噹噹過新春！

紅色少女風

想旺足全年，紅色開運內衣絕對是首選。日本內衣品牌Peach John推出的新春限定內衣系列，不但主打少女風格，更以不同深淺紅色為設計，讓女士不但可以旺過兔年，更毋須擔心上身後感覺太成熟。加上優質喱士布料的質感親膚舒適，全日穿着也沒有問題，要打造女神比例，展玩現曲線美絕對Easy！

招財金黃喱士

除了紅、粉、紫以外，金黃色也是開運內衣的大熱之選，喜氣十足之餘更代表着金銀滿屋，財源滾滾來。除了日本內衣品牌Ravijour帶來金黃色性感內衣外，網購平台THE OUTNET今季亦引入多款金黃色設計，當中既有加入碎花Pattern及蝴蝶結綴飾的清新可愛設計，也有性感迷人的喱士刺繡款式，女士們不妨按喜好挑選，揀番套旺財內衣提升個人魅力。

兔兔印花迎兔年

為慶祝兔年的來臨，Calvin Klein今年推出了兔仔圖案內衣，搭配活力十足的紅色、粉紅色、金色、藍色色調，傳遞濃厚節日氣氛。品牌還結合可愛飾邊及兔子印花圖騰，令內衣設計不止散發健康性感味道，還充滿Cute Cute活力，即使穿在最底層也很有過年儀式感，由內到外Charm住過年。