冬日主題蛋糕　有創意有節日氣氛

來到冬日，很多人不期然愛吃甜食，為自己帶來一絲熱量。今個冬天，除有因應新年推出的主題蛋糕，又有選用時令水果入饌的新品，更有小店推出創意設計，這個冬天，繼續甜甜蜜蜜。

財神小兔

來到兔仔，當然唔少得主題造型蛋糕。Vive Cake Boutique由現時至2月5日推出2款兔年限定蛋糕。Prosperity Wish以2種粉紅色作主調，配手捧朱古力金元寶的小兔財神，寓祝笑口常開、財源廣進。另一款Bunny Blessings就將整個蛋糕打造成財神兔子，蛋糕頂層配紅色財神帽，腳旁有朱古力金元寶，預祝大家人財兩旺。蛋糕口味有朱古力蛋糕配牛油忌廉和脆珠、紅絲絨蛋糕配忌廉芝士或伯爵茶蛋糕配伯爵茶忌廉等選擇，3日前預訂。

日本士多啤梨

來到冬天，甜美的士多啤梨正當造，LIFETASTIC選用日本佐賀的品種「佐賀莓小姐」做主角，由現時至2月28日推出季節限定的日本士多啤梨蛋糕。海綿蛋糕夾層有士多啤梨煉奶忌廉，表面擺滿原粒士多啤梨，軟綿開胃。

金柑賀年

中國人過年，最喜歡擺番盆桔，寓意大吉大利。Italian Tomato由現時至2月11日推出金柑年賀蛋糕，品牌選用宮崎縣的金柑，糖度達13度以上，可原粒連皮品嘗，清香又多汁。15厘米的金銀滿屋和21厘米的金福臨門，真身是日本宮崎金柑慕絲蛋糕，果肉布滿蛋糕內外，內層有香橙果肉醬和日本煉乳忌廉，裏裏外外都散發住金柑的香甜。小巧的招財進寶，由日本蜜柑慕絲、香橙果肉醬、蜜柑和日本金柑打造，再以金箔作裝飾，甜度富層次。

懷舊系列

創意的美味固然吸引，但傳統出品依然有捧場客。牛頭角麵包店森林麵包近日推出15厘米的巨型懷舊蛋糕系列，巨型黃金菠蘿蛋糕選用鮮菠蘿蓉製作，再鋪上烤至焦香的菠蘿片，牛油香和香味混合，清新鬆軟。另一款巨型懷舊焦糖蛋撻，模具特別從日本訂造，人手搓揉的撻皮鬆化香濃。撻皮焗20分鐘後，掃上用黑白奶和法國淡忌廉改良的撻水烤焗，最後燒上一層脆脆焦糖，脆口甜蜜。

多款選擇

除日本外，韓國士多啤梨亦受大眾歡迎，美心西餅選用韓國士多啤梨打造K-BerryLand韓國士多啤梨夢幻之旅系列，朱古力火山彩虹蛋糕以朱古力火鍋造型設計，配有韓國士多啤梨和棉花糖。脆脆蛋糕就加雜莓忌廉和朱古力脆脆，口感豐富。至於天使蛋糕有士多啤梨和朱古力脆珠，粉紅造型夠可愛。另外還有開心果切餅和士多啤梨撻，任君選擇。同時間，品牌因應新年推出兔年揚眉開運蛋糕系列，酷似金黃福袋的金至滿堂杧果蛋糕、盆菜造型的盆滿缽滿鮮果蛋糕、雀友最愛的發財椰汁布甸蛋糕和立體的醒獅蛋糕，夠晒好意頭。

好玩扑扑福兔

兔年最緊要開開心心、甜甜蜜蜜，而Bombshell就趁癸卯兔年帶來Blessing Collection Bombs系列（需3天前預訂），3款節日限定美點好玩又富節日色彩，包括福兔賀歲、吉兔送福及福兔迎春，前兩款有6吋、9吋及11吋之選，最後一款則只有5吋及9吋供選擇。3款兔仔造型各異，但同樣賦予吉祥如意及祝福之意，每款更內藏逾30款經典美食，好似金幣朱古力、金元寶朱古力、花生朱古力、金莎古力、恭喜發財朱古力、利市朱古力、瑞士糖、利市糖、水果啫喱糖、大白兔糖、牛奶糖、角仔、笑口棗、賀年花生糖、賀年糖果棒、糖蓮子、糖蓮藕及芝麻糖等。此外，佳節限定甜蜜饌頌以精美禮盒盛載，隨盒附送多款甜蜜小點好似朱古力金幣、利市糖及幸運餅乾等，還有幸運餅乾，抽取專屬幸運籤文，令佳節滿載甜蜜與祝福。

喜慶搶眼

新年期間，大部分以喜慶的紅色和黃色作主打，主題蛋糕都唔例外。香港瑰麗酒店餅店Butterfly Patisserie由1月16日至2月5日推出新年蛋糕，茉莉花茶士多啤梨蛋糕以紅色朱古力鏡面配水仙花裝飾，柑桔造型的Mandarin Imperial Tartelette ，金光閃閃又有酒香。金柑牛奶朱古力蛋糕以紅燈籠造型做主角，啖啖果香。就連瑪德蓮小蛋糕都變成紅噹噹新年版，相當好意頭。

玉桂卷都有賀年禮盒

早兩年由美國登陸香港後旋即備受年輕人追捧的Cinnabon，原來都有應節的新年禮盒，與外送平台戶戶送合作合作推出「新年迷你玉桂卷禮盒」，一盒有9件包括牛油曲奇味迷你玉桂卷、蜂蜜紅桑莓迷你玉桂卷以及經典迷你玉桂卷3款口味各3件。牛油曲奇味香氣撲鼻，糖霜層次感細緻分明；而蜂蜜紅桑莓味則酸中帶甜，清香蜂蜜入鬆軟綿密的玉桂卷之中，配上粒粒紅桑莓，酸香美味。至於經典迷你口味就口感濃郁飽滿，可以話為新一年添上豐足常滿的寓意。於即日至1月29日期間，選購「新年迷你玉桂卷禮盒」更可享85折優惠，抵住歎！