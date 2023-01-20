超卓汽車頒獎巡禮：最佳汽車保險大獎—中國平安保險（香港）有限公司

專業可靠 實至名歸

每位車主需為愛驅購買有效的汽車保險，愛驅才能在道路上合法行走。若不幸遇到交通意外，所購買的保險便會為你提供相關保障。說到購買車保，當然是找間對客戶負責，服務至上，有信譽又可靠的。中國平安保險（香港）有限公司（下稱：中國平安網上保險） 在這方面的專業可謂表現出眾，獲得超卓汽車2022的最佳汽車保險大獎，絕對實至名歸。

網上服務 省時方便

在網購成風的世代，買咩都可上網搞掂，包括購買車保。中國平安網上保險提供24小時網上服務，讓客戶隨時隨地進行網上即時報價及投保，簡單容易，省時方便。無論是購買俗稱「三保」的第三者保險或是俗稱「全保」的綜合汽車保險，所有投保條款均可於網站內查閱，投保重要條款透明清晰，且投保過程中毋須遞交任何文件，最快5分鐘完成投保，即時批核出單。同時，中國平安網上保險正大力推動電動車保險，接受大部分電動車型號投保（暫只提供全保）。指定全保計劃更附3重額外保障，包括車匙延伸保障、擋風玻璃保障及24小時路面緊急支援服務（如拖車服務及更換後備輪胎），服務全面貼心。

中國平安網上保險現正大力推動電動車保險，並接受大部份電動車型號投保全保！

•HK$200推廣碼：ONCC200

•有效期：2023年6月30日

免責聲明：以上資料由中國平安保險（香港）有限公司提供。《on.cc東網》並非持牌保險中介人，亦不是中國平安保險（香港）有限公司的保險中介人。本宣傳資料只供參考之用，並不構成保險合約的一部分。詳情請向中國平安保險（香港）有限公司查詢或查閱相關保單文件（包括產品小冊子及保單條款）。

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