BMW i Vision Dee 點止32變咁簡單

在去年的美國CES國際消費電子產品展覽展覽，寶馬（BMW）展示了全球首款配備嶄新E Ink電子墨水技術，不止車身，連輪圈也可隨時於黑白灰之間變色的iX Flow。事隔一年，廠方再於今年CES藉發表全球首款擁有32種色彩變化選擇的全新概念車i Vision Dee，展示他們最新的E Ink彩色變色技術成果之餘，同時還公開了他們的最新Shy-Tech科技，為迎接BMW數碼出行未來做準備。

Dee代表數碼情感體驗 (Digital emotional experience)，一種能建立人車之間更密切情感聯繫，將汽車轉化為智能夥伴及將虛擬體驗融入真正駕駛樂趣之中的創新數碼化科技。以未來中型房車定位的全新i Vision Dee，造型極盡精簡，看似平凡，但其實骨子裏卻是充滿色彩和情感。通過最新的數碼化技術，密封式面罩連頭燈組可變化出不同「面部表情」的表情包，配合燈光、語音及聲效互動，以表達喜悅、驚訝或贊同等不同情緒，相當人性化。兩側車窗更可投影出有趣的自訂虛擬頭像，歡迎車主上車，別具個性。車身鋪有240塊與E Ink合作的電子紙薄膜，唔計多變的圖案，每塊單是色彩變化便多達32種，全可獨立控制兼可於在幾秒鐘內生成。換句話240塊加起來，連埋同樣會變色的輪圈，能變化出色彩及圖案配搭幾乎無限種。車主每次只需通過智能手機專用程式來選擇及設定便可。

車廂內配備的未來數碼化功能更是充滿創意和驚喜，無論是中控台或是門板均不設任何實體鍵，連觸控屏幕都沒有，取而代之的是融入Shy-Tech設計的BMW Mixed Reality Slider 觸摸傳感器和隨時可將整塊前擋風玻璃由全實景變成實景加虛擬或全虛擬畫面的最新HUD平視顯示器。駕駛員可透過指尖觸控隱藏在錶台中央或門板上的傳感器，選擇想看到哪類型的數碼化投影資訊，包括模擬駕駛、駕駛相關信息、通信系統內容、AR擴增實境投影及全虛擬世界5大類。配合具備可調校光暗的玻璃車窗逐漸淡出現實投入虛擬，為你帶來別開生面的未來數碼出行駕駛樂趣和體驗。