和風混搭新滋味　高性價比之選

放寬檢疫安排後,好多思鄉情切的巴絲打急不及待「回鄉」省親,日本旋即成為頭號旅遊熱點,搶不了機票或因為其他原因而未出發的話,香港也有不少高質日菜可解「鄉愁」。最近就有兩間Fusion餐廳,分別是意日及法日,將意大利和法國菜混搭高質日本菜,帶來別具一格的獨特風味,最最最重要的是,質素高價錢相對貼地,性價比高!

意日菜與清酒配

坊間除了日本餐廳外,不少和食亦混搭多國美食,好似位於灣仔船街、開業不足半年的Trattoria Kagawa by Mihara,日籍主廚三原光史師傅糅合意大利南部出產的時令海鮮及日本上乘當造的食材,再與專業國際唎酒師合作,精選了有大米之鄉美譽的宮城酒造出品,精心計了全新「宮城清酒品味之盛宴」6道菜嘗味菜單。盛宴有「生牡蠣のサルサソース柚子胡椒風味」配Miyagi Style No. 1山和酒造店 純米吟釀、Salmon Carpaccio Perilla Sauce配Miyagi Style No.2石越釀造 純米酒、Eel Sealettuce Cream Sauce Linguine or Risotto、Sauteed Silver Cod with Caponata Caper Sauce配Miyagi Style No.3佐々木 酒造 船浪の音 純米吟釀、Wagyu tenderloin Saltimbocca White Wine Sauce配Miyagi Style No. 4 「萩野酒造」純米吟釀,最後以抹茶Tiramisu作結。當中的生蠔用上關西時令款式,肥美飽滿,添加柚子香味及微辛的醬汁既提鮮又平衡膩口感,鮮味的生蠔更令純米吟釀旨味提升,味道香醇如大吟釀,精彩!用上肉厚的鱔肉炮製的主食,有自家以日本優製麵粉鮮製的彈牙意粉或日本米炮製的Risotto之選,兩款口感豐富。最令人驚喜的莫過於用上香川和牛牛柳與風乾火腿包住鼠尾草香煎的Wagyu Tenderloin Saltimbocca White Wine Sauce,香草氣息滲入牛肉之中,還帶着風乾火腿的香與鹹鮮,平衡了和牛的膩亦添加獨特風味,而純米吟釀亦有相輔相成之效,豐富而精彩!

法日季節美饌

同樣位於灣仔的BIFTECK,主打精緻法日美饌,餐廳行政總廚Ken Kwok,選用環球優質及新鮮食材打造成初春美饌,最近就有周末及公眾假期限定供應的「Fête du Bifteck – Printemps」早午餐菜單及「Joie-de-Vivre-Printemps」下午茶菜單,結合時令的海陸食材並融會法日美食烹調精髓,帶來滿有春天活力的味道。季節限定的早午餐選擇多多,有沙律、湯品、兩款前菜、主菜、兩款配菜及甜品;大家更可按需要以優惠價加配餐廳招牌肉食。近10款的前菜首推自家乾式熟成製作的「乾式熟成25日比利時牛肉他他配紫菜多士」,當中的牛肉他他口感誘人,與酥脆多士搭配得宜。而風味濃郁的「牛尾鴨肝醬可樂餅」則混合牛味香濃的牛尾及豐腴鴨肝滋味,甘香惹味。至於「日本紅蟹肉牛油果醬脆餅」中的蟹鮮與牛油果醬的細膩風味更帶來相輔相成的滋味。主菜方面,推出以新牛肉部位炮製的「慢煮美國和牛牛板翼」、精選美國加州星級牛種Brandt Beef製作的「美國頂級封門柳」等,還有自家製的「乾式熟成25日澳洲T骨羊」、西班牙黑毛豬胺架、炙烤海鮮通心粉配辣肉醬等選擇。另外,全新下午茶有10款鹹甜美點,當中有一系列開胃海鮮食材製作的鹹點,好似慢煮意大利八爪魚天婦羅配三文魚子、牡丹蝦他他脆卷配柚子醋啫喱、迷你飯糰配辣三文魚等,甜點則有紫薯麻糬撻、紅桑子馬卡龍等,以木盒盛載,散發濃濃春日氣息。