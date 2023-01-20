Winka＠COLLAR首做主持　學低音結他送驚喜

COLLAR成員陳泳伽（Winka）今日出席ViuTV新節目《演奏1 TAKE過》，她透露今次是首度擔任主持：「係我第一個綜藝節目，因為節目係同音樂有關，都算得上係安全區，而且有其他主持人帶住我，所以都唔會太緊張，拍得好舒服。」

她表示拍畢節目後，買了一枝低音結他學習：「買咗兩、三個月，但未有時間上堂，要搵個夾嘅老師，新年期間有半個月假，可以好好練習。（新年會唔會約其他成員聚會？）唔知其他人得唔得。」Winka指放假後有兩個演出要準備，其中一個是她與So Ching兩人，問到屆時會否有驚喜表演給觀眾？她說：「講明驚喜，我唔會依家講，但我會喺新年期間練吓低音結他。（COLLAR演唱會之前取消咗，幾時會復辦？）暫時未知，想有多啲歌同準備好啲先。（因為現場表演經常被受批評？）我哋唔慣現場表演，係經驗問題，經常出意外，例如耳機，而且唱歌嘅默契係差啲。（有冇因為負評受到打擊？）唔會，啲人肯講即係有留意我哋，畀意見係OK，我哋會聽，如果真係有問題我哋會改，但反而批評個樣，我就唔會理，因為出世個樣就係咁冇得改。」