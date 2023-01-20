本日日本：即食麵55周年　橫濱快閃店食「饅頭一丁」

提起即食麵，日清食品旗下的出前一丁在香港可謂無人不識，並衍生出不少獨特的地道口味。不知不覺這款即食麵踏入55周年，日本方面亦趁機有搞作，於1月21日至4月2日期間在橫濱中華街的港式點心店「招福門」橫濱本店1樓開設快閃店「清仔的香港大牌檔」，提供多款以出前一丁炮製的創意Menu！除了充滿香港風味的「蝦仁雲吞丁」及「腩肉丁」等選擇外，最有諗頭的莫過於出前一丁饅頭，饅頭內除了有叉燒、雞蛋及竹筍等配料外，更混入了蒸熟的一丁麵條，而且麵條經湯汁及麻油調味，入口應該會有意想不到的滋味！

其他創意之作還有外層添加了一丁麵碎的炸雞排及四色糰子，更有以出前一丁招牌吉祥物清仔為靈感的飲品及軟雪糕，無論打卡或口味都有驚喜，每款食品及飲品各售550日圓（約HK$33）。

除了飲食，這間快閃店的布置亦有心思，入口處會設置清仔雕像來迎接顧客，店內的數字標牌會播放過去在日本和香港播出的《出前一丁》廣告，並有以霓虹燈炮製的大牌檔擺設。此外，香港限定的出前一丁杯麵蓋Figure及清仔化妝鏡等限定商品也會在這裏發售，粉絲們不妨入貨。

「招福門」橫濱總店1樓

地址：神奈川縣橫濱市中區山下町81-3

期間：1月21日星期六至2023年4月2日星期日

營業時間：11:30am~5:00pm、周六、日及假期 11:00am~5:00pm（1月逢周一休假、2月逢周二休假、3月7及14日休假）