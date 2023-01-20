【Zac玩Zac食】性價比高精巧川菜

聽日就係年三十啦，唔知大家準備好過年未？我就因為聽晚要去䏲MC紅館首個演唱會，所以就提早食咗團年飯！

好多朋友團年、開年都選擇食中餐，大多數都係粵菜，提起川菜，向來給人嘅印象係以辣為本，想到的就是辣、麻辣和酸辣，但事實係幾百年前當辣椒仲未傳到四川時，有七成的川菜都不是辣的，而當中的成都官府菜只講求刀功細緻，味道偏香甜，有辣有不辣！

位於尖沙咀K11 Musea內的這間川菜館，掌舵人鄧師傅秉承南堂川菜的精緻筵席風格，粗菜細做，細菜精造，演繹「清鮮出於大宴，麻辣出於小吃」的神韻，將川菜24種味型的微妙多變烹調技巧，演繹得令你對川菜固有認知有所改變。餐廳亦別有心思地推出不同的餐宴，如Tasting Menu般讓大家以一個價錢就品嘗到師傅的多款招牌菜式，就好似今次我哋嘅「尊貴龍蝦花膠套餐」，每位都只係HK$580，已經有齊花膠、龍蝦，菌香十足嘅綿陽米粉，同埋川菜必吃的紅糖糍粑，單單係個濃稠嘅黃湯燉花膠已經值回票價。套餐仲每位附送法國葡萄酒或香檳一杯，加上露台位置那迷人的維港景色，真係冇得輸！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

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-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

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