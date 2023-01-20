鄧洢玲強勢出擊　年宵巿集舉行性感月曆簽名會

女星女星鄧洢玲（阿旦）昨日在年宵巿集為新推出的性感月曆舉行簽名會，今日是年卅，但阿旦仍然忙碌工作，因為今個新春她在其餐廳舉行台式麻雀王大賽，她說：「放寬咗個氣氛好咗，多啲人可以聚吓開心吓，仲可以踩旺個場，仲可以約埋啲麻雀腳一齊嚟玩，所以我主動搵麻雀協會搞，身邊啲朋友知我搞打麻雀大賽，個個都話想搞好耐，依家由我踏出第一步去做。」

阿旦直認好鍾意打麻雀，她兩隻愛犬叫「東東」、「發發」：「嗰時我幫佢哋接生，一胎7隻，啱啱叫晒做「東南西北中發白。」廣東牌、台灣牌她都識打，近年她覺得台灣牌比較有趣，千變萬化好玩，她說：「打牌要計數，我好鍾意用腦計數，叻唔叻就一時時，打牌都要睇運氣，（高手？）中上啦。」（阿旦）在年宵巿集為新推出的性感月曆舉行簽名會，今日是年卅，但阿旦仍然忙碌工作，因為今個新春她在其餐廳舉行台式麻雀王大賽，她說：「放寬咗個氣氛好咗，多啲人可以聚吓開心吓，仲可以踩旺個場，仲可以約埋啲麻雀腳一齊嚟玩，所以我主動搵麻雀協會搞，身邊啲朋友知我搞打麻雀大賽，個個都話想搞好耐，依家由我踏出第一步去做。」

阿旦直認好鍾意打麻雀，她兩隻愛犬叫「東東」、「發發」：「嗰時我幫佢哋接生，一胎7隻，啱啱叫晒做「東南西北中發白。」廣東牌、台灣牌她都識打，近年她覺得台灣牌比較有趣，千變萬化好玩，她說：「打牌要計數，我好鍾意用腦計數，叻唔叻就一時時，打牌都要睇運氣，（高手？）中上啦。」