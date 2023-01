出道25年的日本天后濱崎步,將於本月25日推出相隔7年的原創專輯《Remember you》,日前便率先公開新歌《Just the way you are》MV。

今次濱崎步大膽起用搞笑組合「紅薑絲」的肥妹成員熊元侑里恵做MV女主角,反而自己沒有露臉。不過,她沒有偷懶,拍攝時都有現身監場,更唔介意做「阿四」,落手落腳幫熊元整理衣服及頭髮,又做埋攝影師親自操刀。步姐自爆於社交網得知熊元是其粉絲,並曾經模仿她,於是主動私訊對方,促成今次合作。