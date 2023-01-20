李施嬅新一年望多嘗試　關嘉敏發掘更多可能性

女星李施嬅與同門海俊傑、關嘉敏、陳善渝、葉泓聲、許俊豪、龔柯允及朱斐斐等提前跟東網讀者拜年，去年年嘗試監製電影的李施嬅說：「雖然過程好攰，但係一個好好嘅經驗，好有挑戰性，見到自己嘅作品完成好有滿足感。希望新一年可以有多啲新嘗試，有機會拍攝唔同類型嘅電影。」今個新年施嬅會出外地出席商演活動，感謝客戶多年來的支持。

剛從內地拍劇回來的海俊傑，希望通關之後會有更多機會返內地拍劇，加入無綫《愛‧回家之開心速遞》的關嘉敏，開心加入這個大家庭，她說：「台前幕後都好似一家人，好有愛。新一年我會更加努力，為了增值自己所以剛報讀了新的戲劇班，希望自己可以喺演技上面發掘更多可能性，嘗試更多唔同嘅角色去挑戰自我。」

再次做老闆的Gordon（葉泓聲），跟朋友合資開了一間cafe，他表示幾大挑戰，由選址到完成都是他們一手一腳去處理，依家仲係試業階段，2月會正式開張，稍後也有新劇拍攝中，希望可以有更多唔同嘅嘗試去突破自己。將開拍新劇的Lincoln（許俊豪），他說「過完年會開新劇《奪命提示》，亦都有其他新劇安排中，好期待快啲開拍，我會繼續操fit啲，迎接更多唔同嘅挑戰。」