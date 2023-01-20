黃正宜自誇「旺夫」　余德丞黐到實

去年余德丞（Dickson）離巢無綫，開心有很多新嘗試，不過同時要面對不少抨擊，他感謝身邊有不少女貴人幫忙，黃正宜（阿正）是其一，阿正自跨旺夫相，跟她合作的男藝人都發大達，她公開呼籲男士們放膽追求，希望今年脫單成功。

早前他們相約在烘培店做賀年曲奇，Dickson將「德」寫成「得」字，添好意頭，又寫「正」字讚阿正十分正，阿正就在曲奇畫上Dickson的樣貌，十分抵死。Dickson稱鄭裕玲和阿正都是他的女貴人，憑《膠戰》而人氣急升的阿正，笑言所有跟她合作過的男藝人都會發達，爆余德丞近日接她捧拍新廣告，豬籠入水，身家達1億。

Dickson去年五月離開大台回復自由身後，大膽嘗新，近日拍攝ViuTV綜藝節目《粉紅麻甩101》（暫名），大跳芭蕾舞，他說：「我本身跳舞好差，對我嚟講係好大難度（芭蕾舞衣着到下體激凸？）係好核突唔好睇、唔好想像，我都唔敢想像。」今年他加入電台又做了不少配音工作，成功靠把聲搵食，令他人氣大增。不過去年因擔任網上節目做試食嘉賓差點惹上官非，評述世界盃時又遭抨擊不專業，問會否感到大挫折？他說：「會視為學習，嗰件事（試食）相信落幕咗，大家都知道結果，無謂再談論，覺得經一事長一智；啲人話我講錯世界盃開幕禮歌手名，好似有啲放大件事，其實錯誤唔係關於足球評述，但就話我係唔專業嘅足球評述。」對此他沒有感到不如意，但覺得可以做得更加好。自感說話直率易得罪人，曾經有位前輩跟他說過：「佢話我係鹹濕Ｘ街仔，叫我做番自己就得。」

阿正笑言旺夫有証有據，魏浚笙、岑珈其和余德丞便是好例子，她說：「所以2023年，男人們不要害羞。」Dickson稱阿正在節目表現誇張，經常會嚇親男仔，但大讚她聰明，入得廚房出得廳堂，絕對揀得過，但就拒絕介紹男仔給阿正，阿正說：「佢話佢啲朋友唔啱我，我諗佢為我着想既，佢啲朋友都結咗婚。」她說去年開心有很多新嘗試，第一次拍劇《大誠實家》和第一次拍電影《超神經械劫案下》。Dickson又稱：「我希望下年可以做到阿正今年既嘢，跟住你。」阿正笑說：「做我背後男人意思係咩？就係追我囉。」

服裝:中藝

場地:Taylor-make Cake