被指港騷Hea跳遭圍插　Jennie心情受影響頭耷耷

韓國人氣女團BLACK PINK相隔4年舉行的3場香港演唱會圓滿落幕，可惜負評不絕，有觀眾直斥成員演出期間頻出錯，舞步不齊之餘，唱歌又甩拍子，表現勁Hea，僅泰籍成員Lisa被讚交足功課。當中以Jennie負評最多，過往一直被指Hea跳的她，在港騷上被拍得多次忘記舞步，跳舞時有氣無力。

不少內地粉絲專程來港捧場，當中不乏買黃牛票追星，部分人表示對比組合之前在歐美演唱會上落力跳唱，香港站明顯Hea爆，厚此薄彼，更有大批網民湧到Jennie社交網辱罵，鬧爆她不重視中國市場。

雖然有粉絲力挺，反斥網民特意到偶像的社交網撩交嗌，卻惹來對方以簡體字還擊：「正常消費者維護自己權益有甚麼問題？說幾句實話就要被說丟中國人臉，我看你們畏畏縮縮的樣子更丟臉！」也有人留言：「本人4年老粉，希望你以後能認真對待舞台，對比其他國家的確差別太大，令人很失望！」

社交網慘成戰場，Jennie心情大受影響，昨晚（19日）BLACK PINK由首爾啟程往沙特阿拉伯首都利雅得，為今晚（20日）演唱會作準備，Lisa與Jisoo風騷派心心，Rose亦親切揮手，唯獨最後現身的Jennie包到冚頭耷耷，下車後僅點一點頭便快步進入禁區。