【是日通勝】

農曆十二月三十

壬寅年 癸丑月 己卯日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：入學、開市、祈福

忌：開倉、穿井、移徙

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：9、13、26

幸運顏色：紅、橙

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：愛情運極好，無事獻殷勤易打動心儀對象。

金牛座：財運佳，物質生活無憂，穿米色衫有着數。

雙子座：求財忌急躁，判斷力打折扣，易因小失大。

巨蟹座：為追夢全力以赴，運氣差也不能阻你成功。

獅子座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

處女座：心態決定一切，遇上麻煩也應該保持樂觀。

天秤座：享天時地利人和，可放膽追夢，勿浪費時光。

天蠍座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

人馬座：久坐無益，抽空做點運動，有利身心健康。

山羊座：笑多點可改善運勢，凡事應向好的方面想。

水瓶座：做人要識感恩，日後遇到困難才有人幫你。

雙魚座：沒必要跟別人作比較，跟自尋煩惱沒分別。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）雞 煩惱多

鼠：桃花旺，出門易有艷遇，單身者要把握。

牛：執行能力強，謀事易達標，毋懼競爭。

虎：好運降臨，一分耕耘隨時換來三分收穫。

兔：有偏財運，投資眼光準，可小試牛刀。

龍：心情欠佳，做事易分心，出錯機率高。

蛇：氣場強大，有利傾生意，開單冇難度。

馬：談情吉日，適宜跟另一半享受二人世界。

羊：懂得在職場爭取表現，成功指日可待。

猴：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

雞：是日沖煞，心事重重，建議找朋友傾訴。

狗：生活與工作均稱心如意，得着比預期多。

豬：人緣不錯，遇到問題時會有人雪中送炭。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

擇時開工

明天是大年初一，接連有幾天農曆新年紅假，是時候擇日開工啦！究竟放完農曆新年假期後，哪一天開工最吉利？其實西洋占星都有擇日這個項目，例如要進行某些重要事項時，會盡量避免選擇天上的凶星為事情帶來負面影響的時間點去開始，期望趨吉避凶。

研究過紅日後那幾天的星相，以香港時區來看，在港工作的你，哪幾個吉時最適合開工？首先很開心，年初五上午8時30分至10時，已經是很不錯的時段，如果一定要在那天開工的你，這個時間是不二之選，到時記得準時返工囉！同日下午4時勉強可以選擇，年初六上午9時亦不錯。

彈性上班的自由工作者，不妨考慮金星進入雙魚座後，吉星入旺的佳時，年初七下午3時45分左右是可以選擇，相比年初五的上午，這天較適合追求工作有較多穩定性的朋友。最後的選擇是年初九上午9時或下午1時，真的不要錯過這些吉時，在好的時辰開始去做一件事，心理上會感覺良好。

很多人都相信儀式感這回事，其實儀式是很個人的事，不用太講究做法上的對與錯，心誠則靈。明白很多寫字樓都不可以點煙點火，有些人說開着個電腦扮開工就當是儀式，但我建議可以認真一點，例如清潔好工作的位置，使其乾淨及整齊，心情好的話就買束鮮花放在枱頭，在開工的那一刻誠心祈求整年辦工順順利利，定必可以吸引好的事情發生。