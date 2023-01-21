炎明熹事業大豐收　虎盡「金」來向紅館進發

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）由《聲夢傳奇》三料冠軍到成為樂壇耀眼新星，還即將登陸被喻為春晚之最「央視春晚」，年僅17歲的她絕對厲害！回想去年她捉緊黃金機會，花了4個月參與內地節目《聲生不息》，結果憑住出色聲藝彈起，成功衝出香港開拓內地市場，從此「聲」價十倍，「錢」途無限！

回顧虎年，無論人氣及工作量，她可算是新生代歌手中的佼佼者，及後更憑《聲》爆紅，她接受東網專訪時坦言從沒想過：「好榮幸，因為入面好多前輩，我心態係去拎經驗，冇諗過同啲前輩認識到，開始見到佢哋會好緊張，其實我只係Solo唱過兩次，其他都係合唱，好開心有呢個機會。（憑節目得到咁多，有冇失去嘅嘢？）失去嘅係同朋友相處時間，但同時又獲得同家人嘅時間，真係好奇妙同開心。（接好多內地工作？）又冇數過，但有啲商演，不過工作相對香港比較多。（做人氣王壓力大？）反而係動力，以前比較擔心，唔識同Fans溝通，原來佢哋都好好人、友善，成日喺台下歡呼畀勇氣我。」

談到兔年工作大計，她不諱言寄望能於紅館舉行演唱會：「演唱會可以同大家見面之餘，仲可以唱自己想唱嘅歌畀大家聽，但前提要裝備好自己先，要踏上呢個舞台需要唱好多歌，亦要準備好多嘢，例如體能同歌曲上面，我好似歌都未夠，體能上亦要增強好多，否則咩都未準備好時，好似浪費咗大家嘅時間、金錢，會令大家失望，所以我會努力。」為朝住目標進發，她早前不斷觀賞前輩們的演唱會，以作吸收經驗。問到現時認為自己有甚麼不足之處？她說：「我嘅歌藝應該未被認可，唱歌範疇係好廣，好多嘢都未試，有啲人仲未鍾意我唱歌，所以需要改良，要改到每個風格有唔同人都鍾意就好嘞！」

談到去年收入大增，孝順的她笑言已一早給姑媽一筆錢，作為轉給爺爺、嫲嫲的紅包，新年亦如願返家鄉，與一眾長輩及家人度歲。問到身為小富婆的她，是否距離置業又邁進一大步？她說：「買樓呢件事係屋企人教，因為可以揸住。（儲好首期？）以前小學儲儲埋埋都可以。（買幾大面積？）100萬呎，哈哈講笑啫！其實3房兩廳，買到層樓已經好犀利。」

場地：G Room

化妝：Stephenmakeup