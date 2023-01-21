姚焯菲學做唱作人　鍾柔美獨留港：After Class唔會散！

歌手姚焯菲於農曆新年後便出發往新西蘭升學，早前相約鍾柔美（Yumi）聚會，由於當日Gigi不在港、Windy亦有工作在身，故組合After Class始終都未能齊人。Chantel表示若有假期會回港，因為知道「小飛象」（Fans團名稱）會掛念她：「我有睇粉絲嘅留言同卡，好多謝粉絲明白我嘅決定，雖然有啲會覺得我呢個時候離開唔太好，但大部分都支持我，知我係去學習，最感動係有人話會支持我任何決定，知道我會做到最好。」她表示會多拍Vlog，分享當地的生活近況，笑言會盡量拍長一點。

而Yumi對Chantel即將離港感不捨：「始終After Class四個好似糖黐豆，唔齊人覺得少咗啲嘢。不過相信After Class唔會散，唔使太擔心。」她們透露Windy亦有意到內地報讀音樂學院，將來豈不只剩Yumi一個在港？她說：「佢哋去讀書要學識獨立，自己都要。不過科技發達，就算唔喺我身邊，可以同佢哋facetime。」有指Chantel去新西蘭升學，跟當年陳慧嫻最紅時去美國讀書相似，她自己笑言聽過爹哋說，不過覺得時代轉變，網絡世界加添方便，不太擔心會被遺忘。

目標開紅館騷

提到Gigi目標希望開紅館騷，Chantel亦視此為目標，但不會定限期，自知能力未夠，會好好學習，除了彈琴和唱歌外，亦有跟老師學編曲，將來到新西蘭會繼續遙距進修：「覺得自己有份參與創作嘅音樂係好特別。」她希望藉作品分擔自己的不開心，希望包辦曲詞，以英文歌為主。而Yumi覺得自己距離紅館舞台還需要更多汗水和時間，又指近年新人輩出，更加要增值自己，並表示最近重拾鋼琴、結他及色士風等樂器，希望將來能大派用場。