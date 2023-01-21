連詩雅嫁妝都未得閒買被催生B　周柏豪私授秘技

4月新娘連詩雅（Shiga）相約師兄周柏豪及8位同門師弟妹湊成10星慶團圓，席間狂被3年抱2的柏豪催生，揚言要私授其準老公陳家樂生B大法，不過Shiga竟然連嫁妝都未置，更因工作排到年底，或只搞快閃蜜月，有情飲水飽，去長洲露營也滿足。

今日是年三十晚，剛從內地返港的周柏豪和Shiga搞飯局，跟同門鄭融、黎紀君、梁諾妍、鍾浠文、黃祖貽、鍾嘉駿、陳穎妮及吳若希胞弟吳梓楓慶團年，而人逢喜事的Shiga穿上鮮橙色露腰連身裙特別省鏡，難得「家人」齊腳，雖然婚期在即也破戒大啖食雞、極品鮑魚盆菜及各款賀年糕點，她說：「好開心呀！因為疫情有3年冇咁齊人啦，好耐未見過柏豪，終於所有嘢都正常番啦！」

談及她將邁向人生新階段，將於4月下嫁拍拖2年多的型男陳家樂，她說心情未緊張，因和家樂各有各忙：「佢又要拍電影又要拍劇，我宣傳完新節目，仲要一次過宣傳兩首歌，有新劇要出Trip拍，但未知幾時，嫁妝都未準備，我同家樂都係喺工作時攝時間傾結婚嘢，好在有同事同搵咗Wedding Planner幫手，我哋想安排得好啲。」

「快閃」蜜月去長洲都制

問到何時放婚假？她相當佛系，並說：「冇得放，結婚都係1、2日啫，婚前咪用1日時間去調整心情囉。」更謂工作已排到年底，或者蜜月都要「快閃」：「去長洲、南丫島、大嶼山下長沙泳灘，露營1日都開心，因為未試過。」柏豪搭訕謂之前拍節目時曾一齊露營，她即說：「我都冇瞓過，係拍攝之嘛。」

至於婚後可會火速造人？她說：「隨緣啦，生B唔係你想就有。」已育有一子一女的柏豪熱心地說：「我教你啦，不過教你冇用，教你老公啦！（同家樂好熟？）麻麻哋熟啦，只係相識咗10幾年之嘛。」他又謂將見證Shiga結婚感觸良多，還記得首次見面的情景：「一識就10幾年，佢大個女啦。」可有分享夫妻之道？他則指最緊要坦誠相對，有時爭吵可令感情昇華，同時提議Shiga有仔趁嫩生：「生完可以出嚟做嘢，照顧小朋友唔係生完就算，要陪佢，起碼5年時間，如果遲啲生，體力唔夠會攰。」