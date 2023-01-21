東方日報C1：姚焯菲學做唱作人　炎明熹向紅館進發

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）去年憑綜藝節目《聲生不息》於內地爆紅，在港亦保持人氣強勁。兔年將至，Gigi望能延續虎年氣勢，劍指紅館開個唱，與將出國留學的好姊妹姚焯菲（Chantel）心有靈犀，同樣視開演唱會為目標，Chantel更揚言會先學定作曲、作詞「打底」，於彼岸繼續為夢想進發！

炎明熹由《聲夢傳奇》三料冠軍到成為樂壇耀眼新星，還將登陸被喻為春晚之最的「央視春晚」，年僅17歲的她絕對厲害！去年Gigi捉緊黃金機會，花4個月時間參與內地節目《聲生不息》，結果成功彈起，衝出香港開拓內地市場，從此「聲」價十倍，「錢」途無限！

回顧虎年，無論人氣及工作量可算是「雙贏」，提到憑《聲》爆紅，她接受本報專訪時坦言從沒想過：「好榮幸，我心態係去攞經驗，冇諗過同啲前輩認識到，開始時見到佢哋會好緊張，其實我只係Solo唱過兩次，其他都係合唱，好開心有呢個機會。（憑節目得到咁多，有冇咩失去？）失去同朋友相處時間，但同時獲得同家人嘅時間，真係好奇妙。（接好多內地工作？）冇數過，有啲商演，不過工作相對係香港比較多。（做人氣王壓力大？）反而係動力，以前比較擔心，唔識同Fans溝通，原來佢哋好友善，成日喺台下歡呼畀勇氣我。」

儲夠首期擬置業

談到兔年大計，Gigi不諱言寄望能開紅館騷：「演唱會可以同大家見面，仲可以唱自己想唱嘅歌，但前提要裝備好先，要踏上呢個舞台要準備好多嘢，例如體能同歌曲上，我好似歌都未夠，體能亦要增強好多，否則咩都未準備好時，好似浪費咗大家嘅時間、金錢。」為朝目標進發，她早前不斷觀賞前輩的演唱會，從中吸收經驗。問到自覺有何不足之處？她說：「好多嘢都未試，有啲人仲未鍾意我唱歌，所以要改良，要改到每個風格都有唔同人鍾意就好喇！」

去年收入大增，孝順的她笑指已給姑媽一筆錢，作為轉給祖父母的紅包，新年亦如願返家鄉，與長輩及家人度歲，問到是否距離置業又邁進一大步？她說：「買樓係屋企人教，因為可以揸住。（儲好首期？）以前小學儲儲埋埋都可以。（買幾大？）100萬呎，哈哈！其實3房2廳，買到層樓已經好犀利。」

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