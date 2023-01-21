超卓汽車頒獎巡禮：最佳車用等離子空氣淨化機—Stylies

等離子技術 全方位殺菌

每位車主都希望將愛車保持衞生乾淨，不過就算頻密打掃，肉眼看不見的細菌及病毒還是難以避免。瑞士Stylies等離子便攜空氣殺菌機就是保持車內空氣潔淨的最佳拍檔，使用「等離子殺菌技術」，高達3,600萬等離子輸出量，有效殺滅空氣中的細菌及病毒，並可去除車內異味，身處對抗疫情仍不能鬆懈的時期，它確實是保護全家人健康的好幫手。

用途廣泛 保護家人健康

坊間有很多空氣淨化技術，例如負離子、銀離子、UV殺菌等，但均無法主動殺死空氣中的病毒。等離子的不同之處是釋出的正離子和負離子會被空氣中的水分子包圍，並組成離子團簇，依附在空氣中的病菌，再破壞病菌中的細胞蛋白質，令它們不再活躍，同時把有害物質變成水分，令空氣回復潔淨。等離子最多出現在行雷閃電過後，因此使用等離子作空氣淨化殺菌是最貼近大自然的方式，不含任何化學物質，可安心使用。Stylies等離子便攜空氣殺菌機除使用「等離子殺菌技術」外，更備有使用嶄新Germagic™殺菌塗層的HEPA 13濾網，雙重殺菌技術下可殺滅99.9%新型病毒、H1N1、金黃葡萄球菌、沙門氏菌等。重量只有370克，使用範圍約50呎，適合放於汽車、嬰兒車、辦公室或旅行時帶上飛機使用。USB充電，電池續航時間長達11小時，更備有3段風速調校及180度旋轉方向，輕觸式屏幕上有空氣質量顯示，使用起來簡單方便。

想知道《超卓汽車大獎 2022》花落誰家？