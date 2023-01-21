【假日好去處】玩轉中環So Happy！

嚟緊幾天新年假，大家諗到去邊度玩未？不如去中環先玩摩天輪再去大笪地，同區玩餐飽，慳番搭車時間？（互聯網）

今天是大年三十，相信有唔少人已經提早放新年假！放假固然興奮，但如果有豐富節目就更加好。今個新春，單單是中環就已經有很多好玩活動，要一個地方、一次過滿足多個玩樂需求，絕對Possible！

摩天輪樂園

想在濃濃的節日氛圍中暢玩不同遊戲？可由即日起至2月12日到中環海濱《新春幸運摩天輪》玩番轉。這個由香港摩天輪及AIA Vitality公園舉辦的活動，以中國傳統十二生肖為主題，除了帶來經典攤位遊戲及合家歡機動遊戲，更準備了超過30萬隻毛公仔讓賓客於應節的遊戲攤位贏取。加上場地展示一系列十二生肖造型擺設及新增了新春夢幻花燈走廊，為佳節增添氣氛之餘，也讓大家盡情打卡，歡度佳節每一刻。

復古大笪地

想玩住感受文化傳承，中環街市舉辦的「中環大笪地，市旺添福氣」正合你意。當中位於G/F的OASIS更換上新貌，以濃厚本土情懷及節日色彩重新布置，並由即日至31日期間，設置6個港式懷舊綠色鐵皮排檔（由多個本地老字號品牌及社企進駐），主打一系列新春限定年產品，亦設有生命熱線慈善攤檔，售賣學員手作精品；部分收益將捐贈香港註冊志願服務機構生命熱線，讓大家一邊辦年貨，一邊幫助有需要人士。

此外，由即日至2月5日期間，街市中庭會矗立一面5米高以竹製棚架建造的傳統大紅花牌，牌上加有LED燈泡裝飾，閃亮搶眼之餘，更與OASIS上空高掛的450個象徵團圓意義的傳統燈籠互相輝映，充滿喜氣！場內還有13個保留傳統設計的原有檔口，以及匯聚超過30個攤檔的大笪地市集、年宵花市等；再加上舞獅、特備表演及工作坊活動，以及指定日子會有飛機欖、大白兔奶糖、糖葱餅、茶粿等懷舊小食派發，令大家玩樂打卡之餘，更有滿滿的集體回憶！