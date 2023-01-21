雲文子教路：配飾開運旺過兔年

1月22日是大年初一，相信大家都會以大吉大利的紅色拜年Look賀新春。其實要旺足全年，不一定要在新正頭全身紅噹噹，只要在造型中加入「夾生肖」的增運顏色及配飾，便可發揮趨吉避凶作用。今回特別邀請到香港著名奇門遁甲風水大師雲文子分析十二生肖運程，並教大家如何利用飾物增運化煞，就算沒犯太歲都要立即參考，讓新一年「兔」氣揚眉、好運齊來！

兔：荊棘滿途 萬事小心

今年「值太歲」的運勢「荊棘滿途」，春天後更每況愈下。今年因小人從中作梗，人緣運亦迅速下降，切記說話要謹慎。不過家宅運卻明顯轉好，事業運可謂艱難險阻，工作上付出與回報不成正比，小人不時作出挑釁，小心思緒愈混亂愈容易犯錯。有意轉工的兔子，成功機會不大。桃花薄弱之年，緣分得來不易。要悉心打扮一下，多參與友好聚會以增加異性緣。財星暗淡之一年，投資宜取保守策略。今年要提防手腳有意外發生，或有血光之災。

肖兔錦囊

增運顏色：綠色、黑色

增運飾物：心形圖案或飾物

化解值太歲：狗、豬、羊飾物

龍：穩步向前 逢凶化吉

兔年「害太歲」，運勢穩步向前。貴人緣一般，幸得「值符」引領，凡事逢凶化吉。適逢是「文昌之年」，應將時間放在增長知識及技能上。事業運緩緩向前。世事有失必有得，只要有恒心，將可鍛煉出「周身刀張張利」本領。桃花散亂不聚，脫單機會一般。想告別獨身行列，不要再做「外貌協會」會員。財運弱勢難升，別進行大額投資。兔年肝臟，腰背部較弱，可能會受坐骨神經痛困擾。平時應勤做運動，強化肌腱。

肖龍錦囊

增運顏色：紅色、綠色

增運飾物：波浪形圖案或飾物

化解害太歲：猴飾物

蛇：運勢反覆 宜借地運

今年運勢反覆，許多計劃因出現變數而擱置，但入秋後有改善。旅行宜選西方地區，憑藉「借地運」提升運勢。事業運此起彼落但偏旺，公司將革新重任委派給你，大好契機在眼前。愛情運恐怕是孤身隻影，即使感情已漸見眉目，多屬霧水情緣。財運吉凶參半，正財可望穩中求進。今年工作上將獲得合乎比例的回報，但偏財運表現卻大不如前，投資最終無賺無蝕。兔年醫療上的開銷可能頗為驚人，抵抗力偏弱，易受細菌病毒感染，健康指數將會俯衝式下降。

肖蛇錦囊

增運顏色：綠色、白色

增運飾物：橢圓形圖案或飾物

馬：是非之年 人氣旺盛

肖馬者今年「破太歲」兼「是非之年」。然而是非愈多人氣卻愈旺，但多勞多得，宜好好把握時機。事業吉中藏凶，但今年容易惹來是非小人，謹記言行舉止要檢點。趁兔年人氣旺盛，應進一步鞏固及擴大人際網絡。愛情運走勢驟晴驟雨，即使遇見男神女神，亦可能有緣無分。財運吉中帶凶，正財與偏財雙贏。以保本優先，年內有機會與投資理念一致的前輩級友人共同投資，獲取可觀進帳。但因理財技巧一般，所以銀行存款進帳其實不多。整體健康狀況良好，只是腸胃容易不適。

肖馬錦囊

增運顏色：啡黃色、白色

增運飾物：方形圖案或飾物

化解破太歲：羊、虎、狗飾物

羊：時來運到 機遇不絕

今年時來運到，有女性貴人相助，機遇源源不絕。事業運節節上升，發展契機接踵而來，上司對你也大為讚賞。對於從未接觸過的新領域，要放膽一試，年輕創業者可把握今年時機。愛情方面稱心如意，遇到男神女神之機率更高。財運漸趨順遂，並有機會與財力雄厚的人合夥投資入市或創業。投資應選一些中、長線的組合，並要細心留意各類資產的表現及風險。健康方面除肺部較弱，易患流感、過敏性鼻炎、阻塞性肺部疾病等，皮膚也容易出毛病。

肖羊錦囊

增運顏色：啡黃色、白色

增運飾物：三角形圖案或飾物

猴：先弱後強 漸露曙光

整體運程「先弱後強」，謹記「自信心能軀使好運來臨」，一些正進行的計劃切勿一拖再拖。下半年事業運亦漸露曙光，但公司政策常變，使人無所適從，應保持樂觀態度，待下半年運勢逆轉便可突破樽頸位。兔年愛情運順利，一見鍾情的可能性高，大機會發生「姊弟戀」。財運虛浮不實，投資應選擇靈活的投資組合。兔年不宜將重任交給女性顧問，否則回報會令人失望。整體身體健康狀況不俗，但心肺機能偏弱，容易導致脫髮。

肖猴錦囊

增運顏色：白色、紅色

增運飾物：鎖鏈形圖案或飾物

雞：沖犯太歲 驚濤駭浪

兔年「沖太歲」，運勢一片驚濤駭浪，加上難有貴人相助，宜有兩手準備。今年不宜作出重大改變，包括移民或到海外發展等。事業運舉步維艱，公司今年有意改革，令到人人自危。小心工作時分心，犯下一些低級錯誤，轉工的機會亦較微。愛情運幾經波折，單身者不要急於脫單而盲目投放感情。財運反覆無常，易引致理財失誤。投資者首先要做好現金管理，以應付市場的不確定性。因時運不濟，精神壓力大增，小心因此而引起情緒病。

肖雞錦囊

增運顏色：啡黃色、紅色

增運飾物：花形圖案或飾物

化解沖太歲：蛇、牛飾物

狗：起伏不定 注重言行

運勢起伏不定，鬥志及精神時高時低，一時雄心萬丈迎接新挑戰，但被負能量牽動，又馬上大受影響。事業運吉凶參半，工作出現阻力，工作量大增，亦要注重言行，以免「禍從口出」。夏季會遇到高人，被其正能量感染，精力充沛得多。夏天後，陰霾將逐漸消散，亦可為家居進行斷捨離助改善氣場。桃花運高升，出現異性緣。財運偏弱，投資意欲低迷。今年腰腎偏弱，容易腰脊痠痛、記性差、腎虛等，影響抵抗力，引致經常感冒。

肖狗錦囊

增運顏色：黑色、啡黃色

增運飾物：直條圖案或飾物

豬：勢如破竹 貴人相助

運程勢如破竹，加上有貴人，具備天時、地利、人和，事業運「風生水起」，應設定具挑戰性的工作目標。人緣運佳，上司、平輩或下屬都樂意聽取你的建議。打算創業者，今年得到不少「財」智兼備的貴人相助。桃花能量盈滿，魅力驚人且貴人興旺。出席活動有望結識理想對象，甚至有閃婚機會。財運氣勢如虹，正財偏財皆有收穫，理財技巧大有進步，回報表現理想。田宅興旺，是「上車」置業良機。生殖系統偏弱，易生病，宜驗身，防患未然。

肖豬錦囊

增運顏色：啡黃色、紅色

增運飾物：格仔、網形圖案或飾物

鼠：整體偏弱 謹慎面對

今年「刑太歲」運勢偏弱，工作、愛情波折重重。勿貪圖一時利益，作出不當決定。運勢雖弱，幸有長輩、前輩及良師益友多加提點。事業運低迷，雖面對不合理的工作量，但不要作出任何重大改變。愛情運停滯不前，遇到傾心的人，卻不敢踏前一步，有可能錯失好姻緣。財運危機四伏，高風險投資易招來損失，不妨考慮長期穩定的投資，賺取長線收益。「刑太歲」指「刑傷」，意味容易有血光之災，要特別小心遇上交通意外。

肖鼠錦囊

增運顏色：黑色、綠色

增運飾物：星星形圖案或飾物

化解刑太歲：牛、猴飾物

牛：運勢上升 多作嘗試

今年運勢節節上升，可趁大好時機，多作新嘗試為未來鋪路。人緣運雖旺，但貴人助力一般，事必躬親不要假手於人。事業運上升，但需付出雙倍力度，才有理想回報。人緣運佳，面對工作挑戰，領導才能漸露鋒芒。愛情運喜中帶憂，異性緣亦有增無減，但若維持多角戀關係，則難與正桃花結緣。財運漸入佳景，應以長線投資為主不宜太進取，同時要收緊開支，不要於網上過度消費。眼睛、頭部偏弱，容易突然頭暈眩目或眼睛發炎。

肖牛錦囊

增運顏色：紅色、黑色

增運飾物：圓珠、圓形圖案或飾物

虎：運勢如虹 桃花運增

運勢如虹，加上有權勢貴人相助，做事不費吹灰之力。多參與社交活動加強人脈，可實現更遠大願景。事業運銳不可當，潛力全面爆發。桃花運大增，但不要在心儀對象面前「角色扮演」，惟有做真實的你，才可發展出健康長久的關係。財運步步高陞，人緣帶動財源，投資機會、資訊更有力，偏財亦逐步增旺，有意創業者可付諸實行。身體無大礙，但人緣運興旺，交際應酬頻繁，要注意三高等問題。

肖虎錦囊

增運顏色：綠色、白色

增運飾物：菱形圖案或飾物