贏林英雄同BTS　NewJeans稱冠最具品牌價值歌手榜

去年8月出道的韓國新人女團NewJeans最近人氣高企,主將Minji日前擊敗人氣女團BLACK PINK成員Jennie,登上「1月最具品牌價值女團成員」排行榜冠軍,而韓國企業評價研究所今日(21日)再公開「1月最具品牌價值歌手」排行榜,NewJeans以大熱姿態排榜首,演歌人氣王林英雄與天團防彈少年團則分別排第2及第3位,第4及第5位則是BLACK PINK及靚聲歌后IU。

另外,NewJeans昨日(20日)亮相音樂節目《Music Bank》,宣傳新歌《OMG》及《Ditto》,Minji更擔任「一日主持」,親自訪問NewJeans,而她們上周憑《OMG》奪冠,但因為滯留美國而未能親自領獎,主持李彩玟昨日親自將獎座交給成員。

而澳韓混血成員Danielle日前在付費聊天程式與粉絲聊天時,用英文說:「what r u bunnies doing for Chinese new year?(Bunnies們今個農曆新年會做甚麼?)」即有人批評她不應稱農曆新年做「Chinese new year」,而應該叫做「Lunar New Year」,Danielle其後將訊息刪除,但對話內容已在網上瘋傳,她今日透過社交網發文道歉:「我知道出錯之後,已立即將訊息刪除,但已經不能挽回了,農曆新年包括我們國家,還是多個國家和地區的佳節,我的表達方式並不合適,我正在反省,向覺得失望和受傷的各位道歉。」