贏林英雄同BTS　NewJeans稱冠最具品牌價值歌手榜

去年8月出道的韓國新人女團NewJeans最近人氣高企，主將Minji日前擊敗人氣女團BLACK PINK成員Jennie，登上「1月最具品牌價值女團成員」排行榜冠軍，而韓國企業評價研究所今日（21日）再公開「1月最具品牌價值歌手」排行榜，NewJeans以大熱姿態排榜首，演歌人氣王林英雄與天團防彈少年團則分別排第2及第3位，第4及第5位則是BLACK PINK及靚聲歌后IU。

另外，NewJeans昨日（20日）亮相音樂節目《Music Bank》，宣傳新歌《OMG》及《Ditto》，Minji更擔任「一日主持」，親自訪問NewJeans，而她們上周憑《OMG》奪冠，但因為滯留美國而未能親自領獎，主持李彩玟昨日親自將獎座交給成員。

而澳韓混血成員Danielle日前在付費聊天程式與粉絲聊天時，用英文說：「what r u bunnies doing for Chinese new year？（Bunnies們今個農曆新年會做甚麼？）」即有人批評她不應稱農曆新年做「Chinese new year」，而應該叫做「Lunar New Year」，Danielle其後將訊息刪除，但對話內容已在網上瘋傳，她今日透過社交網發文道歉：「我知道出錯之後，已立即將訊息刪除，但已經不能挽回了，農曆新年包括我們國家，還是多個國家和地區的佳節，我的表達方式並不合適，我正在反省，向覺得失望和受傷的各位道歉。」