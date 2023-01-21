初一茹素　有創意中法新選擇

相信人人都期待大年初一來臨，這一天不少人都有習慣茹素，現時素食食材日新月異，菜式和味道都有很大的變化，傳統料理外，還有新派配搭和法式風味素食，滋味更與別不同。

創意混搭

傳統的素食料理，配搭較簡單，北角素之樂創意蔬食料理於大初一、年初四至年初十五（1月22日、25日至2月5日）推出創意的新春團圓宴。富貴吉祥頭盤就有4款小食，麵筋用麴醬醃製，塗上秘製叉燒汁脆炸，加點蜜糖吃，軟腍入味。另外有開胃的麻辣手撕雞、滑溜的紫薯蓉和酸爽的話梅萵筍。吃過頭盤，來一口用鮮鹿茸菇、冬菇和腰果等材食熬煮的御品燉湯，滋味暖胃。

日系美味和風三文魚壽司，壽司米混合藜麥配加沙律醬後燒香的素三文魚蒟蒻，最得年輕人歡心。以南瓜盛戴的鮑魚金盅，素咖喱配質感彈牙的鮑魚和時蔬菜，表面還有烤香芝士，惹味又有派頭。主菜白靈菇扒配黑松露汁，素忌廉汁加入黑松露和蘑菇，層次豐富有口感。至於糖醋黃金大蝦，造型像真的素蝦拌糖醋汁，和鮮菠蘿及士多啤梨一起吃，酸甜開胃。最後來一口養生紅棗糕和糖水，來年必定鴻運當頭。

法式滋味

精緻高貴的法國菜打造新年素食版，新穎又吸引。中環高級純素法國餐廳Ma...and The Seeds of Life，由即日至年初八（即日至1月29日）推出農曆新年餐牌，頭盤高湯蓮花配蓮藕片，湯汁加入陳年陳皮添香，中央放台灣有機娃娃菜，席前倒入湯汁，有點似池塘中的蓮花，寓意花開富貴。油封紅椒太陽蛋由南瓜和杏仁奶組成雞蛋，用仿羊奶芝士脆片蘸來吃，像真又香口。

健康的南瓜意大利糙米飯配以野生有機椎茸和菊芋，再加點杏仁芝士和烤葵花籽，滿滿口感。緊接是過年必吃的蘿蔔糕，台灣白蘿蔔加羊肚菌製作，配自家製XO醬，應節又美味。甜品以枸杞子慕絲蛋糕配核桃曲奇作結，健康美味。