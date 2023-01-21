郭柏妍出埠做騷1日帶幾條褲　羅毓儀質爆個篋

今日（21日）年三十，電視廣播有限公司總經理（節目內容營運）曾志偉率領《開心無敵獎門人》一眾獎門及藝員包括出爐視后江美儀、郭柏妍、蕭正楠、高海寧、歌手JW（王灝兒）及吳業坤等，到澳門舉行賀年特備節目，與廣大觀眾倒數送虎迎免，是TVB自疫情後首次出埠做騷，亦是《開心無敵獎門人》首次移師境外拍攝。

眾人於今日舉行拜神儀式祈求拍攝順利，志偉開心表示：「終於返嚟，3年冇返嚟啦。」他表示20多年來無間斷每年都出席倒數活動，直至疫情來襲才中斷，今次能再次與眾同樂十分高興，昨日已抵埗的他，表示忙於綵排及與相關部門開會傾談來年合作計劃，未有時間到處遊覽。談到早前有傳因與港台意見不合而決定不再合辦《香港金曲頒獎典禮》一事，他指其實大家早有協議：「因為今年係佢哋周年紀念，想搞返個有代表性嘅港台頒獎禮，而我哋亦都有個新計劃去籌備我哋另一個頒獎典禮，所以我哋舊年已經有協議有各自嘅頒獎禮，但亦會互相配。」

首次跟隨無綫出埠的郭柏妍與羅毓儀（Yuki）表示很興奮，郭柏妍笑言已忘記如何用身份證過關，而Yuki則笑言雖然只來工作兩天，但為了體驗久違的旅行執篋感受，所以帶了很多東西來：「帶咗風筒、帶多幾件衫、外套，質爆晒個篋，最有用係風筒，因為酒店嘅風筒通常都唔夠風，自己嗰個就吹到好似打風咁！」郭柏妍則説：「我只係嚟24個鐘都唔夠但愈執愈多，嚟一日帶幾條褲。」晚上參與《奬門人》的二人表示對辣辣壽司環節最有信心，Yuki更大爆為今晚節目籌備了特別環節：「會有一個全新女子組合出道，會令大家熱血沸騰。」不過就賣關子未有透露組合成員。談到新年願望，她期望自己在演藝事業上有大幅進步，而郭柏妍則希望新一年大家也開開心心及身體健康，正拍攝的新劇《奪命提示》可以繼續順利拍攝。

至於JW與吳業坤則表示能再次到外地感到高興，JW説：「3年冇出過去，雖然唔係飛但已經好開心，同埋係第一次同吳業坤出埠做嘢。」而剛加盟星夢娛樂的吳業坤，就指昨晚已與師姐JW食團年飯：「一齊傾吓嚟緊嘅大計，大家都會出新歌。」問到新年活動，JW笑言不會放過任何𢭃利是機會，更即場向婚後首年派利是的吳業坤出手𢭃利是，吳業坤則笑指今年利是會以外形取勝：「已經印好咗好靚嘅利是封，雖然個涵唔多，希望大家收到我嘅利是都開心啦。」他表示年初一至初三會休息陪家人，月底會與太太飛日本：「等佢可以食吓拉麵壽司。」