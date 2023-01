性感女神陳靜 (Dada)出名身材好,擁有34E導彈上圍的她從不自滿,近年更孖住好友「魔鬼胸」蔚雨芯瘋狂做Gym,愈操愈Fit。她日前就上載了多張在Gym房騷完美Body的靚相,果真玲瓏浮凸,讓大家見證她鍛煉的成果。她留言:「Managed to burn all the extra foods in Tokyo!」網民即大讚她身材Fit爆:「這身材是真實存在的嗎?」、「比例太唔科學。」