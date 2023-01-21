江嘉敏拍親蜜戲發出嘈音　拍檔馬貫東職業性聽力受損

無綫賀歲劇《黃金萬両》幾位演員馬貫東、江嘉敏（Kaman）、朱智賢（朱朱）和黃子恆，今日接受薛家燕新城電台訪問，分享夏天拍古裝劇的辛酸及趣事，馬貫東和江嘉敏飾演一對，他笑言拍劇期間職業性聽力受損，尤其與Kaman拍親蜜戲時最嘈，Kaman就爆出與馬貫東有床戲、出浴戲和打戲。黃子恆稱戲中三對夫婦都有床上戲，不過是在床上捉棋，他並負責騷肌擔當，對古裝需要騷肌感覺有趣 。

Kaman早前投訴被朱朱蝦，又被馬貫東嫌她肥，朱朱笑言：「明眼人都知佢蝦我，我轉數咁慢。」馬貫東就講笑整套劇都望着「肥肉」，Kaman解釋:「我角色「金枝」係千金小姐，由細到大食得好好。」馬貫東繼續踩她：「係佢覺得角色要肥，但監製無講過要肥。」

說到新年願望，他們繼續聯手夾擊Kaman，朱朱祝她「減肥成功」，黃子恆祝她早日找到真命天子，馬貫東最抵死，祝Kaman「減完肥唔反彈」。提到Kaman早前獲神秘人送花，她直言開心，但目前工作緊要，朱朱在旁加把嘴：「即係唔啱心水，唔係佢杯茶，買好送花好浪費。」他們都表示今晚《黃金萬両》首播，會回家吃團年飯，睇電視捧場。