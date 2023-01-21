Mo父指調查雖告一段落 盼對啟言的嚴重創傷有合理跟進

人氣男團MIRROR去年7月舉行的紅館演唱會意外受傷舞者李啟言（阿Mo），現時仍在醫院留醫。其父親李盛林牧師今晚（21日）在社交網發出第26封代禱告信，內容講到相隔半年後，終於可以跟其他舞者重聚並聆聽他們的心聲，唯部分人仍未能走出陰霾。

另外，提到阿Mo的進展，Mo父表示兒子幾處的褥瘡腐肉大致已清理好並復原中，現時有一隊有心有力及積極的醫療團隊為阿Mo定製一個更進取的康復進程，在儀器的刺激下，肢體的神經初步產生反應，剛開始為各組肌肉和關節的焦點操練，希望藉著復康器材和技術的幫助下，能協助阿Mo站立行出第一步。此外，講到紅館意外調查方面，雖然調查告一段落，盼望能有一個合理的跟進。

代禱信內容如下：

*（一）感恩*

1. *「與舞者重聚」*：

相隔半年，能再一次與他們重聚，聆聽他們在這段日子的心聲，唯部分仍未走出陰霾。能夠成為他們的鼓勵和同行者，心中有如阿Mo與他們在患難中同行。

2. *「新的醫療團隊」*：

感謝神的預備，一隊有心有力、積極進取的醫療團隊。不單維持並強化身體的機能，更制訂一個進取的復康進程。

3. *「清理褥瘡腐肉」*：

感謝神，幾處的褥瘡腐肉，經醫療團隊專人悉心處理，大致已清理好並復原中。

*（二）禱告*：祈求憐憫人的主藉醫療團隊精準醫治，快速康復。

「耶穌設一個比喻是叫人常常禱告，不可灰心。」（路加福音18:1）

1. 「*神經反應*」：

請繼續為積極進取的醫療方案能有進展禱告。初步在儀器的刺激下，肢體的神經初步產生反應。祈願創造人各身體系統的神，繼續活化啟言的神經系統。

2. 「*焦點操練*」：

請就剛開始為各組肌肉和關節的焦點操練，能預備下一階段復康治療禱告。盼藉著復康器材和技術的幫助，能協助啟言站立行出第一步，踏上新里程。

3. 「*抵抗力*」：

請為啟言有足夠的抵抗力抵禦仍然嚴峻的疫情和感冒，並為他胸部呼吸肌肉能活動強化，以至能夠支援咳嗽禱告。

*（三）Mo爸媽*

1. 「*不氣餒的禱告*」：

半年等候期望的歲月，心情起伏，唯靠聖經的應許一一渡過「…要等候神，堅固你的心，我再說要等候神。」。起碼到現階段看到一個遠景，知道如何進退。也在耶穌提及不可灰心的禱告下，真的看到有曙光。

2. 「*仍身同感受*」：

細微到一條毛塵卻成為啟言的困擾，因為他自己不能撥走，旁人也未必看清楚在哪，幫助他清理，他惟有自己忍受下去…

(四）「*事件調查*」：

調查雖告一段落，盼對啟言和家人漫長及嚴重的創傷能有一個合理的跟進。