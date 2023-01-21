「反骨琪」蔣家旻虎年大豐收　下一站衝擊視后

蔣家旻近年事業起飛，繼2020年奪得「飛躍進步女藝員」後，去年再下一城奪得「最佳女配角」獎項，「視后」是她下一站挑戰。不過，她則希望逐級而上，最重要是「零的突破」做女主角站穩陣腳，並視藝人楊茜堯為榜樣，望能在入行20年內登上視后寶座。

現在33歲的蔣家旻，17歲便加入無綫當上演員，將青春奉獻了給TVB。近年，她成功擺脫樽頸位「馬子妮」妹妹形象，憑劇集《美麗戰場》飾演「反骨琪」奸角，成功奪得「最佳女配角」殊榮而上位。下一站挑戰視后，她則希望按部就班先衝擊「最受歡迎電視女角色」，再終極挑戰視后寶座，她說：「希望呢兩三年位置會穩定，同埋有機會做女主角，好想好似訓練班出身嘅楊茜堯（前名：楊怡）咁，由「女飛躍」慢慢做到「視后」，希望自己事業好似佢咁。」

蔣家旻給自己奮鬥目標是希望入行20年內封后，繼「反骨琪」後望尋求下一個突破角色，最希望挑戰喜劇，飾演大癲大肺的喜劇角色，她說：「喜劇挑戰好大，除了講求喜感，仲要同對手配合，先能夠引人發笑，自己好想挑戰下。」

農曆新年，蔣家旻會按自己的「傳統」在年初一穿上全新紅色的內衣褲催旺運程。至於拜年時可能遇到尷尬催婚，她說：「媽咪會催我，自己就隨緣啦，仲未有結婚衝動，依家拍拖同細個唔同，會經過深思熟慮，對象以結婚為目標，最緊要係人品好，唔係講求外觀同感覺就拍拖。」雖然現時感情未有着落，但她也希望能在數年後出嫁，但直言婚後也會繼續工作，認為女士也應該擁有自己的事業。

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