郭柏妍望擺脫「魔音」之名　羅毓儀承諾兔年操弗自己

無綫小花郭柏妍（Rosita）與羅毓儀（Yuki）去年憑劇集《下流上車族》而人氣急升，Rosita更摘下「飛躍」女藝人。兩人發揮創意以劇中角色名字「芊芊」與「蔓蔓」寫揮春，祝大家兔年「一日芊里」及「一本蔓利」。

Rosita透露新年要在拍劇中度過，希望可以抽空跟家人一齊炮製蘿蔔糕：「整蘿蔔糕係我屋企嘅一個傳統，我每年都會幫手刨蘿蔔絲，覺得過程好治愈。」又承諾要送自家製蘿蔔糕給「妹妹」Yuki，Yuki預計新年前會完成劇集拍攝工作，春節可以行花市及拜年。

談到最難忘的農曆新年，Yuki稱大學時試過擺年宵攤位賣公仔，還成功賺錢，但背後也有代價：「我要笠住公仔頭扮比卡超吸引顧客，我係第一個著呢件衫嘅人，最初好開心，點知第二日再着，發現件公仔衫勁臭，唔知邊個拍檔著過，搞到我要即刻去公廁洗頭。」而Rosita中學時亦試過在新年開年宵攤位賣鎖匙扣及布袋：「覺得好好玩，我好鍾意同同學一齊賣嘢，賣得出好有成就感。」

去年對2人來說可謂大豐收一年，Yuki之前訂下的願望清單包括多拍劇及考日文試都已經做到，她表示：「最做唔到係身體健康，我一年確診咗兩次，兔年我要瘋狂操弗自己，同埋期待做啲唔係咁小妹妹嘅角色。」至於Rosita希望兔年可以擺脫「魔音芊芊」之名，她笑言：「我中學時同幾個同學參加過歌唱比賽，但上到台緊張到發唔到聲，起碼上次喺『東華』唱歌發到聲，我會努力擺脫魔音。」