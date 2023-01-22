【是日通勝】

農曆正月初一

癸卯年 癸丑月 庚辰日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀

忌：大事勿用

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：9

幸運顏色：金、白

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：擇偶不可只看外表，志趣相投才可細水長流。

金牛座：笑多一點易獲幸運之神眷顧，勿再板起臉了。

雙子座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

巨蟹座：財運較弱勢，但切勿因錢銀問題迷失自己。

獅子座：不用在意別人的評價，否則等同自尋煩惱。

處女座：運氣好，但應保持低調，謹記人紅是非多！

天秤座：別把不快的事放在心，以免負能量愈積愈多。

天蠍座：心浮氣躁無助解決問題，保持冷靜最重要。

人馬座：幸運指數排首位，好好享受愉快的年初一！

山羊座：迎來好運的一天，要懂得感恩，知足常樂。

水瓶座：機不離手會損害視力，好好錫住靈魂之窗。

雙魚座：人緣佳不是必然，找機會回饋對你好的人。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）狗 財運弱

鼠：對感情缺乏信心，疑神疑鬼易觸怒伴侶。

牛：健康變差，注意營養均衡，不要偏食。

虎：控制欲不要太強，否則易令身邊人反感。

兔：財運下滑，錢財有出無入，不宜賭博。

龍：心不在焉，做事猶豫不決，容易出錯。

蛇：趁新正頭出外行大運，有利身心健康。

馬：愛情運上升，獲另一半讚賞，甜在心頭。

羊：運勢平平，受腰痠背痛影響，好好保重。

猴：有伴侶者要檢點言行，避免爛桃花纏身。

雞：給另一半送上禮物，有助感情迅速升溫。

狗：是日沖煞，財運一般，出門要小心銀包。

豬：渾身正能量，即使運勢平平也不慌不忙。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

兔年如何催旺正財位？

正財代表穩定的收入，進入癸卯兔年，正財吉星八白左輔星飛入離宮正西方，意味着這方位是家居正財位所在。八白正財星的五行屬土，顏色為黃色，是八運中之當旺財星。八白土星生旺時，能帶來富貴功名。

若想催動家宅財運氣場，提升自身正財運勢，可在室內作流年催旺布置，以下提供4大竅門，希望大家的家宅運、事業運、正財運能運運亨通。

1.正財位若有陽光或燈光照射，對生旺財運大有幫助。如你在求財路上遇到一些波折或求財不順，兔年內可在正西位擺放枱燈，有光意味有生氣，可催旺正財運。

2.正財位宜依靠堅固的牆面，以藏風聚氣，寓意有靠山、貴人助力。

3.正財位是旺氣凝聚的所在地，又稱為聚氣位，如果在這個位置擺放寓意吉祥的物件，如福祿壽、文武財神塑像等，有吉上加吉，錦上添花的作用。

4.在正財位種植根基紮實、容易生長的大葉植物，如金錢樹、黃金葛、萬年青等，能使家居風水得到有效改善，起到助旺正財、增財增運的作用。