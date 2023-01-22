張敬軒舞兔獅沾旺氣Job不停　孖王菀之魏浚笙慶新歲

藝人張敬軒「十年磨一劍」再戰影壇，「回歸作」英皇電影《超神經械劫案下》找來王菀之（Ivana）及魏浚笙（Jeffrey）齊放笑彈。三人對票房寄以厚望，軒仔挑機Jeffrey做Gym「找數」，Ivana則誇下海口，只要衝破四千萬，便送歌給Jeffrey，搞到對方明言「科水」谷票房。

軒仔、Jeffrey及Ivana趁賀歲片票房正式開戰，為東網拍攝賀年照，齊齊站在一對兔獅前擺功架染旺氣，祝《東方日報》讀者們兔年萬事如意及財源廣進。三人更打趣戲迷只要買飛入戲院捧場，瑞兔年必定鴻運當頭。談到首次擔演賀歲片，軒仔「下重注」：「咁大個仔，相信今個農曆新年最難忘，因為會同大家一齊過。年卅晚冇乜嘢做，會集合台前幕後到戲院謝票，出嚟吸吓大家嘅旺氣，相信新正頭都繼續出巡，同埋我仲計劃緊派利是。」旁邊的Ivana及Jeffrey隨即起哄，連聲「多謝軒公」﹗軒仔即笑着宣布「封頂」﹕「紅紙一張啫，唔講金額嘅，我都有Set限額，況且羊毛出自羊身上，我會計番㗎嘞！」

鬥出招谷票房

談到新年願望，三人自然離不開票房大賣，軒仔劈頭一句明言期待「大收旺場」，又賣花讚花香謂：「套戲好多好特別嘅地方及伏筆，大家真係要睇幾次。（計劃開續集？）我真係有諗過，或者去到某個數字睇吓點『找數』！」他隨即向Jeffrey挑機：「唔好講太大嘞，如果收到首個二千萬，我就跟你去健身，你話要做幾耐就幾耐。」Jeffrey搞笑說：「咁三千萬嘅話，我就當眾食三十隻雞蛋。」Ivana即搭訕：「相信冇人想睇喎。」軒仔接口：「不如咁啦，收三千萬Jeffrey上山頂跑廿個圈，最多我陪你。」Ivana又表示：「嗱，如果收四千萬，Jeffrey依家賣音樂嘅，我作支歌畀你！」搞到全場嘩然，Jeffrey開口：「咁自己科水，都真係要搞掂佢喎。」

對於今年工作展望，軒仔向大家「報喜」：「其實今年工作檔期已經安排到年尾嘞，年末我仲有個驚喜演出畀大家，係同一個特別嘅朋友仔合作嘅，詳情遲啲先講啦。而今年會主力做多啲歌及音樂，聽完Jeffrey首歌，搞到我好有危機感，要發力嘞！」拍照時依然一頭金髮的Jeffrey，則預告翌日要「變黑」﹕「因為接咗套新戲，係同一個好欣賞嘅導演合作，角色造型唔可以金毛！（咁快又第二套戲，軒仔同Ivana好旺你！）係，但今年我想放多啲時間喺音樂上，起碼會推出三至四首歌。」五月連開兩個騷的Ivana則透露屆時將會在裝置藝術內獻唱：「座位唔多，希望大家買到飛啦。」

Ivana竹戰自認「魚腩」

至於過年習俗，有印尼血統的Jeffrey，向喜歡吃年糕的軒仔及Ivana表示：「印尼傳統過年糕點你哋一定未食過，外形好似千層糕咁，但真係好好食。（印尼過年有乜特別？）哈哈，真係考起我，不過最難忘係試過差唔多全部親戚一齊團年，食完飯浩浩蕩蕩去旺角花市掃場，近三十人陣容龐大，好嚇人。」而自稱「魚腩」的Ivana新春不忘與父母及老爺奶奶竹戰：「我買好多花膠海味送畀奶奶，送到佢嚴厲叫我唔好再送，投訴佢食唔切嘞。」

王菀之髮型﹕Nick Lam

化妝﹕Janice Tao

Costume：45R

兔獅提供：醒神獅友社