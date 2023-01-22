娛圈單打︱破鏡重圓分外甜　箍煲成功勝從前

今日係兔年大年初一，在此恭祝讀者諸君動若脫兔！大吉大利！踏入新一年，好事停不了！一度傳出婚變的女神苟芸慧，與老公錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋終於雨過天青，感情更勝從前，恭喜恭喜！

話說苟姑娘與夫婿結婚5年，本來一直甜甜蜜蜜，她亦淡出幕前一心一意做少奶奶。詎料好事多磨，有傳二人為了生育問題未能達致共識，苟姑娘希望為陸家繼後香燈，一嘗做媽媽滋味，但老公不作如是想，寧願維持二人世界，由是爆發冷戰。自2021年6月開始屢傳婚變，久未同框合體，甚至有傳心灰意冷的苟姑娘遷出貝沙灣愛巢，獨自返回加拿大老家避世，5年婚姻凍過水。

幸好真愛經得起考驗。沒有苟姑娘在身邊的日子，陸漢洋驚覺老婆的好，於是的起心肝馬拉松式持續施展冧功，唔怕肉麻骨痹，就怕老婆冇反應，除了老婆在社交網發文「逢Po必Like」，更充當柴可夫司機管接管送。皇天不負有心人，終於成功箍煲。兩口子於3個月前破冰，重新活躍社交圈子，朋友無不替他們高興。

講真，苟姑娘係好女仔自不待言，美貌在電視城更堪稱數一數二，初選華姐已驚為天人，只是一度因為內分泌失調致體形大發福，加上廣東話學極唔識，局限了發展。直到遇上陸漢洋後，苟姑娘有了愛情滋潤，重拾最佳狀態，結婚以來一直美艷動人，老婆靚靚，老公也威威。

經營婚姻從來不易，若只因生育問題便分開實在太可惜，一人讓一步，關係才能持久。二人顯然都從錯誤中學習，一起成長了。