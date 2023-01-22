憑《黑暗榮耀》上位　林智妍破格造型晒事業線

韓國女星宋慧喬主演的Netflix劇集《黑暗榮耀》於上月30日上架，除了宋慧喬因演技有進步而成為焦點之外，飾演其死對頭的林智妍亦成功受到注目。

出道13年的她曾參演劇集《上流社會》及電影《人間中毒》，而今次是她第一次挑戰演奸角。她最近為雜誌拍寫真，以破格造型大晒事業線和美腿，她受訪時談到不少人喜歡《黑》劇，坦言仍然覺得很不真實：「因為我正在拍其他作品，有很多行程，所以還未回過神來，平時也不是很在意大家的評價，但當看到身邊的人問我第二輯甚麼時候公開，我就知道原來大家很喜歡，很開心，被讚演技好是無論甚麼時候都很滿足。」

而繼與宋慧喬合作之後，她將在新劇《有院子的家》中與女星金泰希碰面，她指出道初期多數是和男演員合作，最近就通過跟女演員演戲找到新的樂趣：「看着慧喬姐姐熟練的樣子，作為後輩和女演員，有很多體會和學到的東西，在《紙房子：韓國篇》中和（全）鐘瑞合作，她又是跟我有不同魅力的女演員，讓我獲得了很大動力，因為有了這幾次經驗，今次和泰希姐姐合作可以做得更好，希望今後有機會以拍女生之間的友情做主題的作品。」