陳瀅周嘉洛帶隊出埠　「痞子5人組」行運一條龍

藝人陳瀅、周嘉洛、朱敏瀚、JW及張頴康於剛過去的台慶頒獎禮獲獎，踏入兔年接二連三再報喜，除了初步落實劇集開鏡日期外，5人更將結伴免費去旅行，絕對行運行到落腳趾尾！

2021年因合作劇集《痞子殿下》，造就陳瀅、周嘉洛、朱敏瀚、JW及張頴康五人結緣，今年初齊齊奪得「最受歡迎電視拍檔」獎，周嘉洛更憑劇中「紀威」一角成為最年輕「最受歡迎電視男角色」得主，幸運度爆燈。

踏入兔年，5人率先報喜，透露《痞子殿下2》最快3月正式投入拍攝，而他們一直想結伴旅行，更成功獲公司「一手撮合」，稍後會出埠拍旅遊節目，可謂「想嗰樣有嗰樣」。雖然旅遊地點未落實，但能寓工作於娛樂，教他們難掩興奮心情。

張頴康諗嗰樣有嗰樣

回顧拍攝《痞》劇點滴，5人最高紀錄試過逾50小時不眠不休，加上酷熱天氣及蚊蟲等「折磨」，令眾人患難見真情！他們異口同聲表示：「攰到入廠拼埋幾張櫈就瞓，隔籬有人拆景、搭景完全冇反應，蚊怕水好似噴到入咗血咁，所以得獎對我哋真係好有紀念同價值。」張頴康坦言明白類似題材的劇集開拍機會難得：「所以起初已經同自己講，有得玩好去玩，估唔到依家願望（指拍續集）即將成真，繼續努力玩落去。」

談到農曆新年難忘事，周嘉洛的喜感原來已由幕前伸延到台後：「2019年我攞飛躍進步獎，過農曆新年大家好期望我派利是，但我冇準備，最後惟有去銀行撳機，然後問道具手足借利是封，不過佢哋只得白封，我咪用金筆喺上面寫個『掂』字囉！」結果大受歡迎，近年更成為他派利是的標記：「花少少心思同時間，好過街買利是封啦！（今年再攞獎，利是加碼？）我都好想，但未有實力，等同我今次得獎，應該要繼續努力，令自己有朝一日真係有資格。」

而去年新春，JW於家中開賭局做莊，讓大家發新年財：「Lucky Money嘛，請得客都想大家開心。我覺得今次大家攞獎，係因為舊年攞咗我啲錢囉！」張頴康即說：「呢種霸氣，唔怪得大家叫你『耷姐』！」

服裝：中藝Chinese Arts & Crafts

場地：星聚軒＠莊士頓廣場