陳山聰恨追個「小龍女」　視帝加身利是加碼

出爐視帝陳山聰年三十晚現身商場與粉絲倒數送虎迎兔，現場與粉絲大玩遊戲，及大展歌喉，獻唱30年前做歌手出道的歌《ABCD》，他表示有段時間想避開這首歌，後來想通了，現在每逢登台都愛唱此歌，並透露2023年計劃推出新歌，而本身育有1子Jaco的他，表示恨生女，目標希望追一個小龍女。

山聰受訪時稱，入行以來第一次做年三十晚倒數嘉賓，稱最開心是駕車經過東區走廊時，看到大會刊登他肖像的巨型廣告，感覺震撼。去年是大豐收一年，希望兔年繼續順順利利，問到追女計劃：「兔女趕唔切，最快都小龍女，不過未同老婆商量，唔理啦！（霸王硬上弓？）係啦！個仔都差唔多3歲。」

提到曾經不想再唱《ABCD》，他認有段時間覺得好老土：「嗰時電視冇咩起色，唔想畀人提起，不過唔知係咪人大咗，依家對第一首歌引以為傲，入行第一件好寶貴嘅事，好多回憶，好想藉呢首歌畀粉絲重新認識我。」他有意今年推出新歌，作為紀念，歌名未想好，笑言可能用兒子名《JACO》，當作送給兒子的禮物。原本他想帶同兒子一起來倒數，不過擔心太夜，兒子會睡着：「我唱歌佢瞓着唔係幾好，好樣衰。」

榮升視帝後，今年會否預備大派利是？他笑言不重要，但數量會加碼，因為新年期間要開工，又要到澳門工作，故要準備更多利是。近日工作增多，表示感恩，自比似出爐蛋撻，有新鮮感，人人想吃。

正在為新劇《奪命提示》開工的他，與劉佩玥演一對，並首次與張振朗合作，他說與振朗見面好多話題，甚至會研究除衫戲點拍，振朗早前開工遭道具燈擊中撼爆眉骨中頭獎，山聰稱當時不在場，不過他說：「我第一時間同佢講，我頂住先。（振朗返劇組未？）未，不過佢康復得好快，後生嘛！（佢留疤？）我都有疤，有疤先係真男人。」他稱劇組好安全，意外無人想，希望振朗趕快搣甩「地獄黑仔王」之名。