【心理測驗】最強運勢　兔兔話你知

恭祝大家新年快樂、萬事如意！新年伊始，相信大家都對未來充滿期望，不如有請今年主角─兔仔幫大家預測新一年運勢吧！最近日網「michill」有一道「選兔仔測哪方面運勢最好」的心理測驗在網上流傳，據說兔仔是躍進的象徵，想知自己是否同樣有進步兼行大運，就要試試！

【問題】

請問下圖4色兔仔中，你最喜歡哪一隻？

A.白色兔兔

B.棕色兔兔

C.黑色兔兔

D.粉色兔兔

【結果分析】

A.人緣運較旺

白色代表純潔，在兔年你會坦誠待人，並收穫良好的人際關係，令自己人氣上升，甚至獲得來自四面八方的邀請。而透過與不同人士互動，你將會學習到更多東西並有所成長。

B.工作運較旺

棕色是土壤的顏色，代表紮實和穩定。踏入兔年，工作會較順遂，更能為事業打下基礎。若基礎打得穩固，就會有更大發揮機會。只要把握一切良機，新一年便可靈活工作，得到不錯的結果。

C.財富運較旺

黑色予人一種強大感覺，特別是在財運方面。據說擁有一個「黑錢包」可以令財運更佳。兔年你將有機會賺大錢，不過亦不可只靠運氣，機會來臨還是要付出努力去捉住。

D.愛情運較旺

粉紅色代表愛情，新一年你會經歷很多令你感受到愛之深的事情，這不一定是來自異性的愛，亦可來自身邊不同的人，因為你的魅力正閃閃發光，得到的愛會令你的窩心！