胡杏兒囝囝着唐裝造型十足　鄭嘉穎變湊仔公攰到瞓

今日是大年初一,相信有不少家人會帶同子女到親屬家拜年,並會為子女們打扮一番。近日藝人胡杏兒於社交網分享3位囝囝的新年唐裝造型,包括大仔Brendan、二仔Ryan與孻仔Liam。Brendan及Ryan戴着墨鏡及手持撥扇,可謂造型十足。

日前藝人陳凱琳誕下第3胎,為老公鄭嘉穎於4年誕下3位男丁,不知兩公婆會否再接再厲追多一個女。鄭嘉穎可謂廿四孝老公及爸爸,雖工作繁多也會抽時間與大仔Rafael和二仔Yannick玩耍,日前他上載了化身「湊仔公」的影片,當中可見他陪伴囝囝去公園「放電」,其後更滿面疲態睡在梳化上,有粉絲指「爸爸唔易做」!

人氣爆燈的李璨琛囡囡李元元(Lucy),經常會分享不同的生活影片到社交網。日前媽媽梁志瑩給Lucy看以前拍下的片段,期間Lucy也不忍大笑,並用手矇住眼睛,有留言指︰「佢自己都無眼睇啊」,媽媽更表示Lucy看完後問她:「媽媽我發生咩事呀」。

日前型男陳冠希(Edison)一家三口到主題樂園遊玩,囡囡Alaia以長髮公主的造型打扮,被不少網友表示非常可愛,Edison上載了一條片段可見工作人員大讚Alaia很漂亮,並問她︰「Princess Rapunzel(長髮公主), are you here? You are so beautiful 」。