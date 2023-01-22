女生拜年搶Fo　必備萌兔手袋

想新春造型搶眼又應節？一於拎番個女神同款手袋去拜年啦！（互聯網）

兔年來了！誰抗拒得了這位主角的魅力？就連各大時尚品牌都敵不過兔兔的調皮可愛，推出一系列兔年特別版手袋。款式方面，不單止有用上兔仔造型的設計，更有加入趣致兔仔萌樣圖案的袋款。加上顏色多元化，既有新春喜慶的紅色，又有清新柔和的春日色調，絲打們要應節拜年或配襯日常造型都能搶Fo靚爆鏡！

軟萌兔仔造型

以經典Bunny手袋為主角的LOEWE，以品牌工坊過百年傳統皮革工藝打造出兔年系列手袋賀新春。系列從繩結工藝傳統取材，為Bunny、Basket、Hammock及 Pocket等經典手袋繫上軟垂兔子長耳結，可愛又精緻，令人愛不釋手。在工匠的巧手工藝下，柔軟的小牛皮被縫製成立體兔子，並以蜜桃色、淺灰與深黃色呈現。品牌更邀請了女神湯唯演繹新春限定手袋，女士們不妨參考其搭配方式去拜年。

喜慶兔子圖案

由運動品牌lululemon推出的2023新春限定系列，不止運動服飾吸引，連手袋配飾也讓人十分驚喜。皆因手袋款式多元化，既有傳統喜慶色彩設計，也有加入兔仔圖案的袋款，搭配流金線條及蝴蝶結元素等細節後，既滿足大家運動及上街的配襯需求，又能輕度載物，適合不同場合使用。

同場加映：女神經典紅手袋

GUCCI推出的全新JACKIE 1961系列邀請了女神Dakota Johnson演繹，女神在不同場合的穿搭都可以搭配此款手袋。系列中更有兩款紅色調手袋，大家當然可以在過年聚餐時使用。原版手袋於1961年面世，今次推出的款式以利落造型及百搭風格突破傳統，活塞形袋扣以及天然粒面皮革、漆皮、珍稀皮革或標誌性 GG Supreme帆布等優質物料，都是手袋的標誌性設計，優雅而實用。